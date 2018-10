Groninger Studentenbond niet onverdeeld enthousiast over plan voor studententoren

De Groninger Studentenbond is blij dat investeerders de handschoen oppakken om de woningnood onder studenten in stad op te lossen, maar de bond plaatst wel een aantal kanttekeningen.

Dinsdagochtend werd bekend dat Vastgoedinvesteerder Round Hill Capital en de internationale investeringsmaatschappij KKR de studentenflat van 74 meter hoog kopen, die in de Groningse wijk Reitdiep moet komen.

Short-stay

De flat biedt plek aan een kleine 700 studenten. 231 kamers daarvan zijn zogenoemde short-stay appartementen, voornamelijk bedoeld voor internationale studenten.

En daar heeft de Groninger Studentenbond bezwaar tegen. 'Die studenten hebben heel weinig huurbescherming. Met hun contracten kunnen ze niet naar de huurcommissie om bezwaar te maken tegen een te hoge huurprijs. Dat moet dan via de civiele rechter', legt voorzitter Jolien Bruinewoud van de Studentenbond uit.

Daarnaast is het volgens haar erg lastig om onder de kortdurende contracten uit te komen. 'Stel je hebt een jaarcontract en je vindt na twee maanden een goedkopere kamer, dan is het bijna onmogelijk om onder het contract uit te komen. Ook al kan een student die kamer eigenlijk niet betalen.'

Vraag en aanbod

De andere 467 studentenkamers krijgen allemaal een eigen keuken en badkamer. 'Een mooi idee, maar ik vraag me af of studenten het kunnen betalen', houdt Bruinewoud een slag om de arm.

'Uit onderzoek onder studenten is gebleken dat ze wel graag een kamer met eigen badkamer en keuken willen hebben. Maar er is ook gevraagd hoeveel studenten daar extra voor willen betalen, en dat is maar een paar tientjes in de maand. Daarmee gaan ze het niet redden. Dus wij vrezen wel dat er straks een gat ontstaat tussen vraag en aanbod.'

