Omwonenden kritisch: wat moet er veranderen aan het Stadspark?

Het Stadspark in Groningen en het voormalige Suikerunieterrein worden mogelijk met elkaar verbonden door een groenzone.

Dat zei wethouder Roeland van der Schaaf dinsdagavond tijdens een bijeenkomst over de toekomst van het grootste park van de stad. Een bijeenkomst waar verschillende kritische noten vielen.

'Geweldige kans'

'Een groenzone zou een geweldige kans zijn voor de toekomst van de stad', aldus Van der Schaaf. Op het terrein van de voormalige Suikeruniefabriek worden op termijn zo'n vierduizend woningen gebouwd. 'We kunnen natuurlijk een verbinding maken met een fiets- of wandelpad, maar het zou mooi zijn als we dat met groen kunnen combineren.'

Goed toegankelijk openbaar groen wordt steeds belangrijker Roeland van der Schaaf - wethouder

Hoe zorgen we er voor dat mensen het Stadspark beter weten te vinden? Dat was één van de vragen die tijdens de bijeenkomst in het Stadsparkpaviljoen centraal stond. 'We willen samen met de gebruikers en omwonenden tot een gezamenlijke visie komen. De stad groeit, het wordt steeds drukker. En daarom wordt goed toegankelijk openbaar groen ook steeds belangrijker', aldus Van der Schaaf.

Evenemententerrein of oase van rust?

Een pleidooi voor meer evenementen in het Stadspark kan niet direct rekenen op steun van de gemeente. 'Ik heb wel gepleit voor een beetje evenwicht daarin. Er zijn juist mensen die naar het Stadspark komen als er een evenement is. Kijk, het park alleen maar bewaren als een oase van rust vind ik te weinig voor een Stadspark. Dus er moet ruimte blijven voor evenementen, maar het moet niet zo zijn dat het een evenemententerrein wordt.'

Het park alleen maar bewaren voor een oase van rust, vind ik te weinig Roeland van der Schaaf - wethouder

Zorgen over het onderhoud

De aanwezigen gebruikten de avond vooral ook om hun zorgen te uiten. Bijvoorbeeld over het onderhoud. 'Is er ook een loket waar ik zeven jaar achterstallig onderhoud kan melden?', wilde iemand weten.

'Want als je kijkt naar de staat van het onderhoud op dit moment dan springen de tranen je in de ogen.' De gemeente belooft beterschap. 'Door de bezuinigingen hebben we het groen minder kunnen onderhouden dan we zouden willen. Daar zijn we ons van bewust', aldus een beleidsmedewerker.'

'Minder autoverkeer in het park'

De één klaagt over het onderhoud, de ander over het sluipverkeer in het park: 'We moeten niet naar vermeerdering, maar juist naar vermindering van het autoverkeer in het park. Weer een ander maakt een opmerking over de staat van het hertenkamp. 'De verhouding tussen het aantal herten en de beschikbare ruimte is compleet zoek. Het hertenkamp is het stiefkindje van de gemeente geworden.'

En hoe zit het eigenlijk met woningbouw in het Stadspark? Staat de gemeente daar voor open, wil iemand weten. 'Het antwoord is nee', aldus Van der Schaaf. 'Die plannen hebben we niet. Het gaat om de toekomst van het park en daar past woningbouw niet in. Maar alles wat ik hier zeg heeft natuurlijk geen eeuwigheidswaarde.'

Mijn kinderen mogen niet alleen door het Stadspark. Het is gewoon niet veilig Aanwezige moeder

'Bar en boos in de avonduren'

En dan was er nog aandacht voor kinderen. En met name de veiligheid van kinderen in het Stadspark. 'Zeker in de avonduren is het bar en boos', aldus een moeder. 'Mijn kinderen mogen niet alleen door het Stadspark. Het is gewoon niet veilig.'

Volgens een medewerker van de gemeente is er zeker oog voor veiligheid. 'Het onderwerp komt regelmatig aan de orde in gesprekken met de politie.'

Nieuwe visie

In het voorjaar van 2019 wordt de nieuwe visie voor het Stadspark voorgelegd aan de gemeenteraad. Tijdens het Let's Gro-festival in Groningen, begin november, is er ook volop aandacht voor het Stadspark. Er wordt dan een safari georganiseerd om de mooie plekken van het park te laten zien.

Lees ook:

- Bevrijdingsfestival neemt maatregelen om overvol Stadspark te voorkomen (mei)

- Drafbaan in Stadspark kan weer podium worden voor grote concerten (december 2017)

- Drafbaan Stadspark wordt geen feestterrein: weer kritiek op plannen (augustus 2017)