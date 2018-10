Deel dit artikel:













Stroomstoring in Winsum is deels opgelost Ook een supermarkt in Winsum is getroffen (Foto: Marcella Werkman/112 Groningen)

In Winsum is een stroomstoring. Rond kwart voor negen uur viel de stroom uit in de omgeving van de Maarhuizerweg, onder andere in de wijken Ripperda en De Brake.

Zo'n 1600 huishoudens zaten zonder stroom. Daarvan hadden rond half elf 970 weer stroom. Tijdens graafwerkzaamheden werd een kabel kapot getrokken. Netbeheerder Enexis is bezig ook de andere getroffen huishoudens weer aan te sluiten.