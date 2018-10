Rondje Groningen: Another day at the office voor de politie

(Foto: Natuur in de Onlanden / Twitter)

Bij de Peizermaden in De Onlanden zijn schapen uitgebroken. De politie leidt ze als 'makke schaapjes' terug naar hun kooi. Dat - en meer - in Rondje Groningen.

1) Mac op de stoep

Uber Eats is aangekomen in Groningen, als derde grote speler van thuisbezorging van maaltijden. Vrij vertaald betekent dat voor vetbekken en stadsblog Sikkom: hoera, de Mac op de stoep.

2) Op jacht naar de Yantai euro's

Volgens de Engelstalige columnist van de Universiteitskrant moet Sibrand Poppema welhaast met revolver op weg zijn om zijn drie miljoen Yantai-euro's terug te krijgen.

3) Iedereen lijkt op Nijland!

Tenminste, dat schrijft AD-columnist Sjoerd Mossou.

4) Hans-ie-Ha-te-boer jalalalala!

Wie wil Hans Hateboer oet Beerte aan de muur? Het kan nu, want de voetbalcult-artiest Barry Pirovano heeft 'm vereeuwigd. Hansie kreeg 'm al eerder en vindt 'm mooi.

5) Plaatje van een schip

Dit schip van de Shipping Company Groningen doet het best aardig, tegen het decor van Sint Maarten.

6) (Uit)breaking news

Another day at the office voor de politie...

7) Terug in de tijd

Geen Parkeergarage Damsterdiep, maar oud-Hollands schaatsplezier.

8) #konminder

Wachten voor de brug is niet altijd een straf.

9) Ode aan d'Hoaven

De tekst is van Ede, de schitterende foto's van René.

10) Super schön

Maar dat wisten wij al lang natuurlijk.

[Instagram:https://instagram.com/p/Bod_-3QnR2U/11) Hoe gaat het met de spoedritbaby?Weet je nog, de beelden van de ambulance die van Groningen naar Rotterdam scheurde en in de laatste plaats ruim baan kreeg met medewerking van allerlei politiecoureurs? Het bleek om een bevallingsrit te gaan. Papa en mama schrijven Dumpert hoe het nu gaat:

