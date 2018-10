Deze vijf luxe studentencomplexen veranderen Paddepoel

De Polaris neemt een prominente plek in de wijk in (Foto: Polaris/ Facebook)

Een krappe kamer waarbij je een keukentje en badkamer deelt met huisgenoten? Dat beeld van de studentenkamer verandert. Zeker in Paddepoel. De wijk wordt volgebouwd met luxe, duurdere studentenwoningen.

Paddepoel is voor gemeente Groningen een van de aangewezen wijken voor de bouw van nieuwe studentenwoningen. De wijk ligt pal naast de Zernike campus waar de RUG en Hanzehogeschool samenkomen, en op nog geen tien minuten fietsen van het centrum. De supermarkt is direct om de hoek. Voor studenten een logische plek.

Maar voor de wijk kunnen de gevolgen weleens ingrijpend zijn. De in de jaren zestig gebouwde uitbreidingswijk van de stad telde vorig jaar nog 11.000 inwoners. Daar komen deze jaren zo'n 1700 studenten bij. Ze komen bovendien in gezichtsbepalende gebouwen in de wijk: hoogbouwcomplexen waarin soms wel 400 studenten in één gebouw zitten.

Studentenwoningen met eigen voorzieningen

De kamers voor de studenten zijn luxer en ruimer opgezet zijn dan de gemiddelde 'oude' studentenwoningen, waarbij vaak appartementen werden opgedeeld in verschillende kamers en studenten een wc, douche en keuken moesten delen.

Een gedeelde kamer waar studenten gezellig samen kunnen komen, is vaak niet meer aan de orde. Bijna alle nieuwe studentenkamers zijn voorzien van eigen voordeur, badkamer en keuken.

Duurdere kamers vanwege de huurtoeslag

Volgens vastgoedondernemers is dat wat studenten tegenwoordig willen. De gemeente noemt het 'meer kwaliteit en zefstandigheid tegen een redelijke prijs'. Maar er zit ook een financiële kant aan: door woningen uit te rusten met een eigen voordeur en voorzieningen, kunnen vastgoedpartijen verhuren met huurtoeslag. Jongeren tot 23 jaar komen in aanmerking voor die toeslag tot een huurprijs van 417 euro, vanaf 23 jaar wordt dat 710 euro.

Veel nieuwe studentenwoningen hebben huurprijzen die dicht in de buurt zitten van die prijzen. De prijzen van nieuwe studentenkamers met eigen voorzieningen, zijn daarmee enkele tientjes tot veel duurder dan huidige studentenkamers. De student kan een beroep doen op de huurtoeslag; de verhuurder profiteert.

Amper verspreid

De ruim 1700 luxe, duurdere studentenappartementen worden allerminst verspreid over de wijk. Ze komen vooral rondom het winkelcentrum Paddepoel, verdeeld over vijf grote complexen.

Deze luxe studentencomplexen staan al of komen in Paddepoel:

1. Campus Zonnelaan

284 studio's van 24m2, 402 euro per maand (opgeleverd 2016)



De Campus Zonnelaan liep voor de troepen uit en werd al in de crisisjaren gebouwd. Het complex biedt ruimte aan 284 studenten met kamers van 24 vierkante meter, compleet ingericht en gestoffeerd. 'Doordat ik een eigen voordeur heb, kom ik in aanmerking voor huurtoeslag', is een prominente zin op de website van het gebouw.

Bouwfonds Investment uit Hoevelaken noemt het een gezonde belegging: 'De vooruitzichten op de lange termijn zijn positief omdat de vraag het toekomste aanbod overstijgt.'

2. Upsilon

445 studentenwoningen en 20 jongerenwoningen (opgeleverd 2017)



Nijestee bouwde dit complex, waar Stichting Studenten Huisvesting (SSH) in samenspraak met de Universiteit en Hanzehogeschool aan studenten verhuurt. De kamers van Upsilon zijn gereserveerd voor internationale studenten. Het complex heeft drie flanken, goed voor het onderbrengen van 445 studenten. Het hoogste punt is de toren van 50 meter hoog.

3. Polaris

207 appartementen van 45 m2, 502 euro excl per maand (oplevering maart 2019)



Eerst stond op deze plek aan de Pleiadenlaan een kantoor van de Rabobank, nu wordt de laatste hand gelegd aan twee woontorens voor studenten. Recht tegenover het winkelcentrum. Lefier beheert het complex met een gebouw van 20 meter en een toren van 65 meter hoog.

De kale huurprijs ligt op 520 euro exclusief servicekosten. Daarvoor krijgen studenten (en starters) een tweekamerappartement van 45m2. Alleen jongeren tussen de 23 en 27 die zich hebben aangemeld bij Woningnet of Lefier kunnen erin trekken, met een huurcontract voor maximaal vijf jaar.

4. De Woldring Locatie

435 appartementen, 595 / 995 euro p/m (oplevering september 2019)



Tot grote teleurstelling van omwonenden kwam er groen licht voor: 435 appartementen op de 'Woldring locatie', aan de Friesestraatweg tussen de wijken Vinkhuizen en Paddepoel. 'Zelfstandige, luxe en comfortabele appartementen waarop huurtoeslag mogelijk is', schrijft Woldring verhuur.

Dat geldt overigens niet voor alle woningen; prijzen variëren van 595 tot 995 euro. 'Alle appartementen hebben een woonkamer met open keuken, koelkast, afwasmachine en verlichting. Verder een badkamer met douche en bijna altijd een aparte slaapkamer.' De appartementen zijn tussen de 25 en 50 m2 groot. Aan de voorkant van het gebouw belooft Woldring commerciële voorzieningen zoals een pizzeria en een fitnesscentrum met sauna.

5. Atlas en Pleione

338 appartementen waarvan 224 voor internationale studenten, oplevering: nader te bepalen)



Ten zuiden van het winkelcentrum, op de Pleiadenlaan en de Dierenriemstraat, verrijzen op de plek van het voormalige UWV-kantoor nog eens twee woontorens met 375 appartementen. Toren Atlas is volgens Nijestee speciaal bedoeld voor (internationale) studenten, jonger dan 23 jaar. De huurprijs zal dus hoogstwaarschijnlijk (niet veel) onder de 417 euro liggen. Pleione krijgt 159 appartementen in de sociale (huurtoeslag)sector en vrije sector.

