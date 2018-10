Stadjers moeten op zoek naar een warmtepomp

De cv-ketel moet de deur uit en de wamtepomp kan op de vrijgekomen plek worden opgehangen. De gemeente Groningen wil dat in 2035 de helft van alle woningen zo'n energieneutrale pomp heeft.

Het stadsbestuur wil in 2035 CO2-neutraal zijn. Dat betekent dat alle energie die gebruikt wordt duurzaam is. Geen steenkool en aardgas meer, maar energie uit onder meer wind en zon.

Tienduizend euro

De warmtepomp draagt ook bij aan de stadse missie om CO2-neutraal te worden. Toch kost zo'n pomp al snel tienduizend euro. Volgens wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) hoeven Stadjers niet bang te zijn dat ze per definitie alleen voor de aanschafkosten opdraaien.

'We proberen er juist met regelingen voor te zorgen dat mensen het financieel kunnen dragen en erop vooruitgaan met hun energierekening.'

Een van die regelingen is bijvoorbeeld een financiering waarmee een huiseigenaar de kosten van duurzame investeringen kan overdragen op volgende huiseigenaren.

Ook op zoek naar zonnepanelen

Stadjers moeten niet alleen op zoek naar een warmtepomp. Het aantal zonnepanelen op daken moet ook flink omhoog. De gemeente wil ten opzichte van nu zeven keer zoveel zonnepanelen op daken van woningen. In 2035 moeten er 700.000 panelen op de daken gemonteerd zijn.

Energieplannen voor stadswijken

Elke stadswijk krijgt een wijkenergieplan, in zo'n plan staan concrete acties om de wijk duurzaam te maken. Woningcorporatie Lefier, die zo'n 12.000 huurwoningen in de stad heeft, wil graag zo snel mogelijk de inhoud van die wijkenergieplannen horen.

We investeren in de bouw van all-electric woningen. Moet ik daar wel mee doorgaan? Lex de Boer - Directeur Lefier

Investeren

'Dat heeft namelijk invloed op onze investeringen', laat directeur Lex de Boer weten. Lefier investeert op dit moment in de bouw van all-electric woningen. 'Moet ik daar wel mee doorgaan?', vraagt de directeur zich af.

Dat soort woningen moet volgens De Boer alleen gebouwd worden in wijken waar een 'zwaar elektriciteitsnetwerk' wordt aangelegd. Wijken die energie krijgen via een warmtenet, zoals Paddepoel, zijn volgens De Boer minder geschikt voor all-electric woningen. Investeringen in all-electric woningen in Paddepoel is daarmee dus een verkeerde investering. 'Ik wacht dus nog liever even met investeren totdat de gemeente is uitgedacht', laat de woningcorporatie-directeur weten.

Wethouder Duurzaamheid Gijsbertsen verwacht begin volgend jaar concrete wijkenergieplannen te presenteren. Dat is overigens wel aan het nieuwe college. Op 21 november is de gemeenteraadsverkiezing in Groningen.

