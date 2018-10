Deel dit artikel:













Binnenkort in Stad: zelf de terrasverwarmer aanzetten Het terras van de Drie Gezusters (Foto: Google Streetview)

Cafés in stad Groningen zijn bereid om te investeren in zuinigere terrasverwarmers. Zo kunnen de 586 gasten op het terras van de Drie Gezusters vanaf de winter zelf hun verwarmer aan of uit zetten.

Geschreven door Bart Breij

Redacteur

Het grootste terras van de stad hoopt zo 20 tot 60 procent energie te kunnen besparen op de buitenverwarming. Begin volgend jaar moet de hele zuidzijde van de Grote Markt verduurzaamd zijn. De bedrijven krijgen bij de aanschaf van de nieuwe verwarming financiële steun van de gemeente. Behalve de Drie Gezusters (tweet hierboven) wil ook de exploitant van drie restaurants aan het Kattendiep investeren in de zuinigere terrasverwarming. De drie eetgelegenheden met gezamenlijk 150 terrasplaatsen moeten volgend voorjaar de nieuwe lampen hebben staan. Rood licht als oplossing Naast de cafés die een toezegging hebben gedaan te investeren in de terrasverwarming, willen vier ondernemers een bedrijfsscan naar hun verbruik doen. Een andere ondernemer wil zuinigere lampen kopen, weer een ander rode lampen om het gebruik van heaters terug te dringen. Dekentjes uitgedeeld De gemeente zegt dat de bereidheid van de Groningse horeca om het energieverbruik omlaag te krijgen, groot is. 'Vaak in de vorm van LED-verlichting en bewegingsmelders, maar ook door bijvoorbeeld aanpassingen aan koelruimtes en vaatwassystemen.' Nog deze maand is er een campagne waarbij aandacht wordt gevraagd voor het gebruik van de terrasverwarming. Zo worden er bijvoorbeeld dekentjes uitgedeeld aan alle ondernemers met een winterterras. Roep op verbod van partijen De Groningse raad stelde vorig jaar zomer dat de terrasverwarmers duurzamer moeten. De huidige maatregelen gaan GroenLinks in de stad overigens nog niet ver genoeg. Zij pleit voor een algeheel verbod van terrasverwarmers. Vorig jaar maakte Partij voor de Dieren in de stad al bezwaar tegen de heaters. Is een verbod op terrasverwarmers een goed idee?

