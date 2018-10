Lopend Vuur: File of niet, ik pak toch de auto

In Vroeg op Noord op Radio Noord hoor je de filemeldingen op de A7 en de A28 richting Groningen iedere ochtend voorbij komen. Met de komende aanpak van de Zuidelijke Ringweg zal de lengte van die files alleen maar gaan toenemen.

Ook elders in de provincie staat het verkeer regelmatig vast.

Landelijk neemt het aantal files toe. In de eerste 9 maanden van het jaar nam het aantal opstoppingen met zo'n 20 procent toe ten opzichte van een jaar eerder.

Verander jij je rijgedrag daardoor? Pak je de bus of de fiets of rij je op ander tijdstip?

Ons Lopend Vuur vandaag:

Bladblazer maakt de tongen los

Liefst 6458 mensen stemden op ons Lopend Vuur van dinsdag: Weg met de bladblazers. et spant erom! 52 procent van de stemmers is het ermee eens.