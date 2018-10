'Behoorlijke puinhoop' in kapperszaak na aanrijding

De schade in de kapperszaak is groot (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

'De auto is tegen de gevel gereden en dat heeft toch een behoorlijke puinhoop gegeven.' Dat zegt eigenaar Gert Heidekamp van een kapperszaak in Winschoten.

Medewerkers van de zaak hoorden woensdagmorgen een klap, maar wisten eerst niet wat het was. Tot ze een auto tegen de gevel zagen staan.

Onwel

De bestuurder was vermoedelijk onwel geworden. Hij is meegenomen naar het ziekenhuis voor controle. De man kon zich niets van het ongeluk herinneren.

Dagje vrij

Heidekamp was niet in de kapperszaak op het moment dat het ongeluk gebeurde. 'Ik werd gebeld door het personeel. Toen ik aankwam waren de brandweer, politie en een ambulance er al.' De geschrokken werknemers hebben een dagje vrij gekregen.

Schade

De schade is groot: de gevel en een deur zijn ontzet. Na het opruimen van de rommel wordt gekeken of het pand veilig genoeg is. Heidekamp gaat ervan uit dat de zaak donderdag gewoon weer open is.

Lees ook:

- Auto rijdt tegen kapperszaak