Directeur van gemeente Groningen wordt baas in Amsterdam

Gemeentesecretaris Peter Teesink van de gemeente Groningen vertrekt naar de gemeente Amsterdam. Teesink gaat daar dezelfde functie bekleden.

De gemeentesecretaris is de algemeen directeur van een gemeente. Teesink start op 1 januari met zijn nieuwe functie.

Het is nog niet bekend wie de nieuwe gemeentesecretaris van Groningen wordt.

Overheidsmanager van het jaar

Peter Teesink werkt sinds 1997 bij de gemeente Groningen, daarvoor werkte hij bij het ministerie van Volshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Hij is in 2011 gekozen tot overheidsmanager van het jaar. Sinds 2014 is hij de hoogste ambtenaar van de gemeente Groningen.

'Amsterdam is dé stad van het land'

De gemeentesecretaris kijkt uit naar zijn overstap. 'Samen met alle medewerkers werken aan dé stad van het land is een eer en uitdaging waar ik enorm naar uitzie', laat Teesink weten op de website van de gemeente Amsterdam.

De officiële Twitteraccounts van beide gemeenten maken er een gebbetje van.

Lees ook:

- Peter Teesink belangrijkste ambtenaar Stad (2014)