Jans over aanstelling Robben: 'Dit moet je los zien van Arjen'

FC Groningen hoopt met de aanstelling van Hans Robben als talentenbegeleider jonge spelers indirect beter te maken: 'Het is nog een beetje onontgonnen gebied binnen de voetballerij, daar proberen we wat mee te doen'.

Dat zegt technisch manager Ron Jans. Hij legt uit: 'Als jij bijvoorbeeld naar het buitenland gaat en je bent nog niet getrouwd of je hebt geen gezinnetje, wat doe je dan in je vrije tijd? Wat doe je met je voeding? En je financiën? Daar gaat Hans onze (jonge) spelers mee helpen, zodat je je vooral kunt focussen op het voetballen.'

Ervaring en netwerk

'Je ziet in zowel het bedrijfsleven als in de sport dat er steeds meer specialisten zijn en Hans is er zo één. Hij heeft alleen al met Arjen zoveel ervaring opgedaan en een netwerk opgebouwd op dat gebied. Ik vind dat niet iets voor de trainer, dat is iets waar Hans een rol in kan spelen.'

'Bijvoorbeeld komende week, dan hebben we een evaluatie van spelers. Het fysieke vlak, technisch en tactisch, maar ook gedrag. Zitten ze goed in hun vel of voelen ze zich niet zo lekker? Hans zit er dan bij en kan er dan op individuele basis op inhaken', schetst Jans de werkzaamheden van 'de vader van Arjen'.

Hans Robben wordt geen mental coach technisch manager Ron Jans

Ontbrak het daar aan bij FC Groningen, zoals bijvoorbeeld bij de vetrokken Simon Tibbling? 'Dat kan ik niet helemaal beoordelen, in dit geval vind ik dat lastig. Maar Hans wordt geen mental coach. Alles wat hij doet gaat in overleg met de mentale begeleiding en technische staf.'

Onontgonnen gebied

Jans is zich er bewust van dat eerste selectie veel jonge jongens herbergt. Is die ene dag in de week die Hans Robben krijgt wel genoeg? 'Dat gaan we dit seizoen ontdekken. Het kan zijn dat dat in de toekomst meer wordt. Hij werkt ook nog voor het Noorderpoort dus het wordt sowieso geen full-time.'

Dit moet je los zien van Arjen Robben technisch manager Ron Jans

'Haha, ja, in ieder geval één Robben op de loonlijst van FC Groningen', weet de technisch manager. 'Ik hoorde van de week dat Arjen nog niet aan stoppen denkt. Maar nee, dat laat ik aan hem zelf over. Dit moet je er ook los van zien hoor. Hans heeft zoveel ervaring op dit gebied en binnen de voetballerij is dit nog een beetje onontgonnen. Daar proberen we wat mee te doen.'

