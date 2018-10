Hoe ver moet je rijden voor de dichtstbijzijnde bieb?

Houd jij van lezen? Dan zit je de komende weken goed. Want woensdag is de Kinderboekenweek begonnen.

In deze week (die eigenlijk elf dagen duurt) probeert de organisatie zoveel mogelijk kinderen aan het lezen te krijgen. Maar misschien heb je zelf weinig boeken thuis, en moet je vaak naar de bibliotheek.

Daarom heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend hoe ver je gemiddeld moet fietsen (of lopen) om bij de bibliotheek te komen die het dichtst bij jou in de buurt zit.

Kaartje

In het kaartje hieronder is dat te zien. Ook kun je, als je op jouw gemeente klikt, zien groot die afstand tot de bieb was vijf jaar geleden.

Tekst gaat door onder de kaart



In een aantal gemeentes is te zien dat de gemiddelde afstand tot de bibliotheek die het dichtst bij jou in de buurt zit sinds 2012 is toegenomen. Vooral De Marne en Oldambt vallen op. In De Marne was de afstand het grootst: 4,2 kilometer.

In Oldambt is de afstand tot de dichtsbijzijnde bibliotheek steeds verder toegenomen, doordat bibliotheken zijn verdwenen. in 2012 moest je 1,7 kilometer fietsen, vorig jaar was dat 2,9 om bij de bieb te komen.