Bekijk hier hoe vaak er in jouw buurt is ingebroken

Inbrekers. Je hoopt dat ze je huis nooit zullen betreden. Maar het gebeurt helaas wel. RTV Noord zet daarom de nieuwste woninginbraakcijfers in de provincie op een rij.

Ze zijn afkomstig van de politie en gaan over de periode juli tot en met september van dit jaar.

Feitjes en cijfertjes

In Stad is het vaakst ingebroken in postcode 9718 (Binnenstad-West, Schildersbuurt en Kostverloren): 14 keer. Buiten de Stad het vaakst in Stadskanaal: 9 keer. Het gaat dan om postcode 9502, waar Maarsveld, Vogelwijk en omgeving en Vleddermond in vallen.

Van de 25 postcodes waar het vaakst is ingebroken liggen er 19 in de gemeente Groningen. De overige postcodes in de top 25 liggen in vijf oostelijke gemeentes en Haren.

In deze kaarten kun je zien of er ook in jouw buurt is ingebroken. Klik op het bolletje bij jou in de buurt of op jouw wijk in Stad voor het precieze aantal inbraken.

Het verhaal gaat verder onder de kaart



Pogingen tot inbraken

Naast de feitelijke woninginbraken registreert de politie ook het aantal pogingen om in te breken.

Van de 303 meldingen bij de politie zijn 55 pogingen van inbrekers om een huis binnen te komen niet gelukt. Dat is ruim achttien procent van de meldingen.

Maandag en vrijdag 'populairst'

De meeste (pogingen tot) inbraken worden aan het begin en einde van de week gemeld. Op de maandagen hebben inbrekers het vaakst geprobeerd andermans huis binnen te dringen: 55 keer. Op vrijdagen gebeurde dat 50 keer.

Inbrekers leken overigens wel weekend te houden. Op zaterdagen en zondagen is het afgelopen kwartaal het minst geprobeerd in te breken.

Overigens zijn deze aantallen te klein om vast te stellen of inbrekers daadwerkelijk aan weekend doen of dat het nu toevallig zo uit komt.

Topprioriteit bij politie

Volgens een woordvoerder van de politie hebben woninginbraken topprioriteit. 'Woninginbraken hebben namelijk een enorme impact op slachtoffers en op hun gevoel van veiligheid.' Daarom worden niet alleen de woninginbraken zélf, maar ook de pogingen ervan geregistreerd.

Bovendien raadt de politie slachtoffers aan om altijd altijd aangifte te doen. 'Want dan kunnen wij tot opsporing van een dader overgaan. Bovendien is ook voor de verzekering is een aangifte nodig om de schade te laten vergoeden', aldus de woordvoerder.

Opvallende weetjes

- Het derde kwartaal telde 92 dagen. Op maar 7 dagen is er geen melding van (poging tot) inbraak gedaan.

- De afgelopen drie maanden is op iedere maandag, donderdag en vrijdag is tenminste één keer ingebroken.

- Van de tien dagen waarop het vaakst is ingebroken, vielen er negen in de zomervakantie. 20 en 30 juli waren de slechtste dagen, met beiden zeven inbraken.

- Van de gemeente De Marne is de afgelopen drie maanden als enige Groningse gemeente geen (poging tot) inbraak bekend.

Vanaf nu gaat RTV Noord elk kwartaal bijhouden hoe vaak er waar wordt ingebroken. Zo kunnen we uiteindelijk ook een jaarlijks overzicht gaan geven. Meer informatie vind je in ons Inbraakdossier.