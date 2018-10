Eemsmond wil drie nieuwe schoolgebouwen

De plek waar de nieuwe schoollocatie moet verrijzen: de KPN-locatie in Warffum (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

In Warffum, Usquert en Roodeschool moeten drie nieuwe aardbevingsbestendige scholen komen. Daarop koersen de gemeente Eemsmond en de betrokken schoolbesturen.

De gebouwen waar ze nu in zitten, voldoen volgens de gemeente op dit moment nog aan de minimale eisen van aardbevingsbestendigheid. Wel zouden ze versterkt moeten worden.

Nieuwbouw is slimmer

Eemsmond krijgt geld van de NAM en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om haar twaalf scholen aardbevingsbestendig en toekomstbestendig te maken. In Warffum, Usquert en Roodeschool is nieuwbouw dan volgens onderwijswethouder Harald Bouman (Gemeentebelangen) slimmer:

'Daarmee wordt in onze ogen een betere, duurzamere situatie gecreëerd, dan alleen versterken. Door slim te schuiven met budget en ruimte hopen we dit te kunnen realiseren. Mocht dat niet lukken, dan kunnen we terugvallen op versterking van de huidige gebouwen.'

Eén dak

Voor de nieuwe school in Warffum is één van de opties volgens de gemeente om een stuk grond te kopen op de KPN-locatie aan de Westervalge. Daar komen CBS De Rank en de openbare Jansenius de Vriesschool onder één dak. Een deel van de Jansenius de Vriesschool kan dan wél worden versterkt, met nieuwbouw er tegenaan.

Het huidige schoolgebouw in Usquert bestaat nu nog uit twee verdiepingen. Volgens Bouman is de versterking van gebouwen met meerdere lagen vaak ingewikkelder, waardoor ook daar nieuwbouw de voorkeur geniet.

De andere schoolgebouwen in de gemeente worden bouwkundig versterkt en toekomstbestendig gemaakt. De vernieuwing moet voor 2022 zijn afgerond. Hoeveel geld hiermee gemoeid is, kan de gemeente op dit moment niet zeggen.

