Tekort jeugdzorg in onze provincie loopt op tot 39 miljoen euro

De tekorten in de jeugdzorg in onze provincie stijgen. De gezamenlijke gemeenten houden dit jaar rekening met een tekort van 39 miljoen euro.

Dit bedrag maakte zorginkoper RIGG woensdagmiddag bekend tijdens een persconferentie. Vorig jaar was het tekort 29,4 miljoen euro.

De eerste helft van 2018 laat een verdere stijging van de kosten van de jeugdzorg zien. Als dit zo doorgaat, komt het totale tekort voor dit jaar dus uit op 39 miljoen euro.

Midden-Groningen

Woensdag werd eerder al bekend dat de gemeente Midden-Groningen een flink tekort verwacht. De daar uitgetrokken vier miljoen euro voor jeugdzorg moet bijna worden verdubbeld om de kosten te dekken.

Doorgeschoten

Volgens verantwoordelijk wethouder Peter Verschuren van Midden-Groningen zijn we de laatste jaren doorgeschoten in het inschakelen van jeugdhulp. 'Als een kind op school te druk is, wordt er al snel een huisarts bij gehaald. Die verwijst dan door naar de GGZ en voor je het weet, heeft een kind een stickertje en moet hij of zij naar de psycholoog', zegt Verschuren.

De gemeente heeft inmiddels een aantal maatregelen genomen om de kosten te drukken, maar die hebben tijd nodig.

