'Duitsers gebruiken deze dag om uit te slapen'

Waarom 'vieren' Duitsers hun Dag van de Duitse eenheid bij ons? Astrid Brouwer heeft in Noord Vandaag het antwoord. 'De winkels zijn open. En de winkels in Nederland zijn gezelliger dan die in Duitsland'.

Feestdag bij de buren

Het is voor ons een normale dag, maar 3 oktober is bij onze oosterburen een de 'Tag der Deutsche Einheit'. Op deze vrije dag trekken veel Duitsers naar Winschoten en Groningen.

In Winschoten stelt Derk Bosscher de vraag of het volop feest is over de grens. 'We vieren geen feest', luidt het antwoord. Lachend: 'Deze dag gebruiken de Duiters om uit te slapen.'



Snuf de Hond en kabouter Piggelmee

De Kinderboekenweek is volop gaandet. Maar wat lazen onze gasten aan tafel vroeger? 'Snuf de Hond', zegt directeur Geert Pruiksma van Museum Nienoord. Meike Stedema, docent Grunneger toal, kiest voor de verhalen van kabouter Piggelmee. Astrid Brouwer is Duitse en gaat voor haar eerste Nederlandse boek: 'Polleke'.

Misschien is het antwoord over een paar jaar wel 'De Eilandruzie'. Dit is het kinderboekenweekgeschenk 2018. De auteur is een Grunneger, namelijk Jozua Douglas uit Eenrum.



Oefenen voor de 4 Mijl

Nog anderhalve week en dan lopen duizenden mensen de 4 Mijl. In Haren wordt er volop getraind voor de 6.437 meter van Haren naar de Vismarkt in Stad. Jetske Tammeling van Haren Loopt: 'Het is een gezelligheidsloopje. Maar wél met tijdswaarneming.'

Topatleet Thijmen Kupers loste het startschot en motiveert de kinderen. 'Mensen moeten genieten van het lopen van de 4 Mijl.'



