Door vrijwilligers gerund zwembad krijgt dubbel aantal bezoekers

Zwembad De Horsten heeft tijdens de zomer van 2018 ruim 32.000 bezoekers mogen verwelkomen. In 2017 waren dat er nog 16.000.

En dat terwijl het zwembad gerund wordt door vrijwilligers uit Musselkanaal. 'Het was een bijzonder succesvol jaar', zegt waarnemend voorzitter Ben Schomaker van de dorpscoöperatie die De Horsten wil overnemen.

Overnemen van gemeente

Het zwembad is nog eigendom van de gemeente Stadskanaal, die vorig jaar het beheer nog overdroeg aan exploitant Optisport. In 2018 en 2019 krijgen de vrijwilligers uit Musselkanaal de kans om het zwembad te runnen, om na 2019 te kijken of het dorp het zwembad kan overnemen van de gemeente.

Duw in de goede richting

Het bezoekersresultaat geeft de dorpscoöperatie dan ook een duw in de goede richting, zegt Schomaker. 'Dit is geweldig. Niet alleen voor het dorpsbedrijf, maar ook voor alle vrijwilligers. We gingen pas 1 juni open, maar als we net als de andere zwembaden half april open waren gegaan, schat ik in dat we wel 38.000 bezoekers hadden kunnen trekken.'

Volgens Schomaker is het succesvolle jaar ook een signaal richting de gemeente Stadskanaal. 'Je kunt er niet omheen dat dit zwembad bestaansrecht heeft', sluit hij trots af.

