Convenant moet kamerproblematiek van internationale studenten oplossen

De Hanzehogeschool, RUG en gemeente Groningen gaan zich verbinden aan een convenant waarmee ze gezamenlijk de kamernood voor internationale studenten willen oplossen.

De universiteit gaf tijdens de hoorzitting over kamernood onder internationale studenten de voorzet om een convenant te sluiten. Het is nog niet duidelijk wat de exacte inhoud van het convenant wordt.



Convenant en studentenorganisaties

De Studentenbond wil dat naast de onderwijsinstellingen en de gemeente ook studentenpartijen deel gaan uitmaken van het convenant. 'Zodat op die manier ook het belang van studenten is opgenomen in het convenant', aldus voorzitter van de bond, Jolien Bruinewoud.

De drie partijen die het convenant sluiten konden nog niet tegemoet komen aan de vraag van de Studentenbond. Ze zullen later terugkomen op het verzoek.



De hoorzitting

De hoorzitting van woensdagmiddag was gepland omdat politiek Groningen informatie wilde hebben over de kamernood onder internationale studenten. Bij de hoorzitting waren de onderwijsinstellingen, studentenorganisaties, de gemeente Groningen en de Groninger gemeenteraad aanwezig.

De gemeenteraad wil dat er strakkere afspraken komen over woningen voor internationale studenten. Buitenlandse studenten bleken aan het begin van het studiejaar moeite te hebben met het vinden van een kamer, iets wat al meerdere jaren het geval is.

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) liet onlangs weten dat een historisch aantal studenten koos voor een terugkeer naar het thuisland omdat ze geen kamer kunnen vinden.



'Convenant is een goede zaak'

Van der Schaaf staat positief tegenover het convenant. Toch benadrukt hij dat er op dit moment ook al wordt samengewerkt tussen de partijen. Hij waarschuwde ook. 'Er moet meer gebeuren dan een convenant met afspraken over bouwen. Het is geen ei van Columbus.'

Van der Schaaf is van mening dat het probleem rondom studentenhuisvesting volgend jaar niet is opgelost. 'De kans is vrij groot dat we dan dezelfde uitdaging hebben. Er is geen lucht in de woningmarkt om deze piek op te vangen.'



Tentenkamp was niet oké

Jan de Jeu, bestuurslid van de RUG, laat weten dat de grote stroom van studenten onder meer te maken had met het uitblijven van een numerus fixus voor de studie psychologie.

'Daardoor hadden we meer eerstejaars studenten dan vorig jaar. De fixus is inmiddels ingesteld voor volgend jaar.' De universiteitsbestuurders benadrukken dat het instellen van een maximaal aantal studenten voor een studie geen oplossing biedt voor de kamernood.

Internationale studenten die zonder woonruimte zaten konden terecht in onder meer het tentenkamp van de universiteit. 'Achteraf hadden we de tenten niet nodig gehad en het was ook geen goed aanbod. Dat gaan we dus niet weer doen', zegt De Jeu.



Hanze wil woningbouw op Zernike

Bestuursvoorzitter Henk Pijlman van de Hanzehogeschool liet weten groot voorstander te zijn van woningbouw op Zernike. 'Maak van Zernike nou een echte Campus.'

Binnenkort wordt een bestemmingsplan besproken dat uitbreiding van Zernike mogelijk maakt. Dat plan maakt woningbouw niet mogelijk. Iets wat Pijlman niet begrijpt. 'Het komt er opnieuw niet in voor. Het wordt wel steeds gezegd, maar het gebeurt niet.'

Wethouder Van der Schaaf liet weten dat woningbouw op Zernike op dit moment voor vertraging zou zorgen voor de ontwikkeling van het Zerniketerrein. De stadsbestuurder stelde de bestuursvoorzitter van de Hanze gerust door te laten weten dat woningbouw wat de PvdA-wethouder betreft nog altijd niet van de baan is: 'Daar woningbouw is een heel mooie optie.'



Wanneer ligt er een convenant?

De eerste uitwerkingen van het convenant moeten begin november op tafel liggen. Toch benadrukte de wethouder dat het convenant niet alleen problemen oplost. 'Het is niet het ei van Columbus.

