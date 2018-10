Waar zijn de 100 miljoen euro voor Groningen gebleven?

Groningen krijgt van het Rijk honderd miljoen euro minder om de aardbevingsproblematiek te bestrijden dan beloofd.

In de Voorjaarsnota die eind mei is gepresenteerd werd meerjarig nog tweehonderd miljoen euro per jaar uitgetrokken voor Groningen. Maar in de Miljoenennota is dat bedrag gehalveerd.

Gefronste wenkbrauwen

Het zorgde woensdag tijdens de financiële beschouwingen in de Tweede Kamer voor gefronste wenkbrauwen bij Kamerleden Henk Nijboer van de PvdA en Renske Leijten van de SP.

Toen Nijboer vorige maand las dat in de Miljoenennota staat dat er meerjarig honderd miljoen euro wordt vrijgemaakt voor Groningen was hij enthousiast. 'Dat is in totaal driehonderd miljoen euro. Daar kom je een heel eind mee', zegt hij. 'Maar wat blijkt? Er is honderd miljoen euro afgegaan.'

Waar is het geld gebleven?

Leijten wil van minister Wopke Hoekstra van Financiën (CDA) weten hoe de vork in de steel zit. 'Waarom is de 200 miljoen euro voor de toekomst van Groningen 100 miljoen euro geworden?'

Nijboer vraagt aan de minister: 'Wat is er gebeurd in Groningen dat het kabinet dacht; het gaat zo goed daar, er kan wel 100 miljoen euro van af?'

Duidelijkheid

Volgens Evert-Jan Slootweg van coalitiepartij CDA trekt Nijboer te snel de conclusie alsof het geld weg is. Maar hij wil wel duidelijkheid van de minister van Financiën. 'Ook ik heb het niet terug kunnen vinden in de Miljoenennota', zegt Slootweg.

Geld voor afbouwplan

Daarnaast wil de CDA'er weten hoe het zit met de financiële dekking van het afbouwplan van de gaswinning. 'Klopt het dat het afbouwpad slechts tot 2023 is gedekt? En moet uw opvolger na 2023 op zoek naar nieuw geld?'

Antwoorden krijgen de Kamerleden mogelijk pas donderdag. Dan is de minister aan de beurt tijdens het tweede deel van de financiële beschouwingen.

