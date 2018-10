Staten tuigen geen extra commissie op voor onderzoek naar Zuidelijke Ringweg

Er komt geen commissie van Statenleden, ook geen onafhankelijke commissie van buitenaf die de impasse rond de aanleg van de Zuidelijke Ringweg moet doorbreken.

Dat is de uitkomst van het debat over de aanpak van de Ringweg in Provinciale Staten.

Schermen met moties

Verschillende oppositiepartijen, waaronder de Partij van de Arbeid, Groninger Belang, Partij voor het Noorden en Partij voor de Dieren, schermden met moties om via een meerderheid een commissie bestaand uit Statenleden of juist een onafhankelijke commissie af te dwingen. Die moties werden echter van tafel gehaald.

Gedeputeerde Fleur Gräper (D66) legde uit waarom de commissie onder leiding hoogleraar Marcel Hertog van de Technische Universiteit Delft eerst met haar bevindingen moet kunnen komen.

Niet gerust op uitkomsten

Maar verschillende partijen zijn niet gerust op de uitkomsten van dat onderzoek. Zo zegt VVD-Statenlid te weten dat een van de aannemers, BAM Infra BV, zich terugtrok uit de aanbestedingsprocedure.

'Er waren oorspronkelijk drie aannemers, maar hebben zich twee ingeschreven', zegt hij. 'Een aannemer is tussentijds afgehaakt, dat is om bepaalde redenen geweest. Had dat met het werk te maken dat wel of niet uitvoerbaar was? En was de reden tot terugtrekken plausibel en is dat onderzocht?'

Lampje branden

BAM Infra was onderdeel van de aannemerscombinatie BAVO, bestaand uit KWS Infra, Van Hattum en Blankevoort en BAM Infra. 'Toen zij zich terugtrokken, had er toen geen lampje moeten gaan branden bij ons college?', vraagt Bakker zich af. Hij zegt zich te baseren op meerdere bronnen rond aannemersbedrijf BAM, die hem dit verhaal hebben meegedeeld.

Gedeputeerde Gräper geeft te kennen dat van het afhaken van een aannemer geen sprake is.

Aanbestedingsregels

'Er heeft zich een partij ingeschreven met een plan dat anders was dan de geldende aanbestedingsregels', zegt ze. 'Daarom is er geen aannemer die zich heeft teruggetrokken uit het proces.'

CDA-Statenlid Truus van Kleef is vooral bang dat stad en provincie Groningen 'gezichtsverlies' zullen lijden als gevolg van de perikelen rond de Zuidelijke Ringweg. Die opmerking schiet Groninger Belang-Statenlid Petra Blink in het verkeerde keelgat. 'Ik vind het een rare opmerking. Zou het CDA zich niet meer zorgen kunnen maken over de gevolgen van de vertraging rond de Zuidelijke Ringweg?'

Lees ook:

- 'Er is een communicatieprobleem rondom de zuidelijke ringweg'

- Aanpak Ring Zuid doet mee aan burendag met koffie en muffins

- Gedeputeerde Gräper: 'De zuidelijke ringweg is een juridische strijd'