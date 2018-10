Euro95, Euro98 en Diesel 'verdwijnen' bij de pomp

Wie vanaf volgende vrijdag tankt, gooit de auto niet meer vol met Euro95, Euro98 of Diesel. De brandstoffen heten dan respectievelijk E10, E5 en B7.

Om verwarring onder automobilisten te voorkomen start de overheid een informatiecampagne, zo laat autobrancheorganisatie BOVAG weten.

Overal in Europa hetzelfde

De wit-zwarte labels zijn in de hele Europese Unie hetzelfde en moeten een einde maken aan verwarring bij het tanken over de grens. De meeste tankstations zullen de nieuwe stickers voorlopig naast de nu bekende labels plakken.

Hoe herken ik mij brandstof?

Benzine is te herkennen aan een rond label. De E in de nieuwe namen staat voor 'ethanol', het daaropvolgende cijfer met het ethanolgehalte. Bij E10 is dat tien procent en bij E5 vijf procent.

Diesel krijgt een vierkant label en heet straks B7. Ook hier staat het cijfer voor het percentage ethanol. En de B, die staat dus NIET voor benzine.

Gasachtige brandstoffen, zoals lpg en waterstof, krijgen een ruitvormig label. Deze brandstoffen veranderen niet van naam.