Groningse jurist staat kinderdagverblijf bij in zaak tegen Stint-verbod Van Bentem (rechts) stond ook Bruno Santanera bij. (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Een kinderdagverblijf in Almere heeft de Groningse jurist Werner van Bentem ingeschakeld in een zaak tegen minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur. Het kinderdagverblijf is het niet eens met het per direct ingevoerde Stint-verbod.

Geschreven door Niiwino Geertsema

Redacteur

Van Nieuwenhuizen voerde het verbod in vanwege het dramatische ongeluk met de elektrische bakfiets in Oss. Daar kwamen vier kinderen bij om, een ander kind en een begeleider raakten zwaargewond. Paniekreactie Kinderdagverblijf Het Kinderstraatje vindt het onterecht dat nu álle Stints verboden zijn, terwijl er volgens hen nog geen uitgebreid onderzoek is gedaan. Van Bentem: 'De minister gaat veel te kort door de bocht in dit besluit. Een paniekreactie.' 'Het is heel eenvoudig: als een auto superveilig is en er zitten drie kinderen in. Maar dan komt er een vrachtwagen en die vernielt die auto. Is die auto dan definitief onveilig geworden?', vertelt de jurist. Ophef Hij vindt dat er rond de Stint te veel ophef is: 'Dat komt door het publieke tumult eromheen. Het lijkt erop dat de minister zich in een positie gemanoeuvreerd voelt waarbij ze het allerkleinste risico wil elimineren, zonder dat de belangen van de gebruikers zijn afgewogen. Er moet eerst zorgvuldig onderzoek komen voordat je de Stint in het algemeen kunt verbieden.' Juist die publieke opinie maakt het een lastige zaak voor Van Bentem: 'Het lijkt erop dat er een zondebok gezocht moet worden voor een heel tragisch ongeval, de veroordeling lijkt er al te zijn voordat alle feiten op een rij staan.' Niet relevant Er hebben zich nog geen andere kinderdagverblijven bij Van Bentem gemeld: 'Dat vind ik nu ook niet relevant. Andere kinderdagverblijven kunnen zich bij mij melden, ik behartig nu de belangen van deze cliënt en die belangen staan voorop.' Hoe het kinderdagverblijf uit Almere bij Van Bentem uit Garrelsweer terecht komt? 'Vind ik ook niet relevant om daar antwoord op te geven. Ik kan alleen zeggen dat het een bestaande relatie was.' Lees ook: - Stints staan stil: 'Voor leuke uitstapjes moeten we nu iets anders bedenken'

