In beeld: Het Groninger Forum van binnen (Foto: Gijs Lensink / RTV Noord)

Het Groninger Forum heeft woensdag de deuren geopend voor een aantal genodigden, om een kijkje binnen het gebouw. In dit artikel laten we het Groninger Forum van binnen zien, in beeld.

Eind dit jaar moet de ruwbouw klaar zijn en medio 2019 moet het Groninger Forum opengaan. De ramen moeten voor die tijd nog wel gewassen worden, zo blijkt. Lees ook: - Groninger Forum uit de steigers: 'Een beetje donkerder dan verwacht'

