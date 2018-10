SC Stadspark dolblij met komst nieuw kunstgrasveld

De Groninger gemeenteraad lijkt in te stemmen met de aanleg van zeven nieuwe kunstgrasvelden. Eén van die velden wordt aangelegd bij SC Stadspark.

Voorzitter Jan Boonstra hoopt dat het nieuwe veld al in de winterstop wordt aangelegd, in plaats van volgend jaar zomer.

Nominatie voor vervanging



De zeven velden stonden eigenlijk op de nominatie om afgelopen zomer al te vervangen. Het stadsbestuur heeft dat op de lange baan geschoven, omdat ze eerst meer duidelijkheid wilden hebben over de milieurisico's van de rubberen korrels.

Toen bleek dat de korrels schadelijk waren voor mens en milieu besloot de gemeente de kunstgrasvelden met rubbergranulaat in de ban te doen.

Dé korrels

De schadelijke korrels worden vervangen voor kunstgrasvezel. SC Stadspark voorzitter Jan Boonstra ziet het nieuwe veld met veel plezier tegemoet. 'We hebben informatie binnengekregen dat het veld heel goed bespeelbaar is. Het schijnt een heel speciaal veld te zijn dat echt wel goed is.'

Ontevreden over kunstgrasveld

Het huidige kunstgrasveld van SC Stadspark heeft volgens Boonstra zijn beste tijd gehad. Het heeft zo'n slechte staat dat Boonstra heeft laten weten geen verantwoordelijkheid te willen dragen als er blessures ontstaan wanneer spelers het veld bespelen.

Deze video is eerder gemaakt en gepubliceerd.





'Ik kreeg vorige week nog foto's van een speler uit het derde zondagteam. Die struikelde en heeft vervolgens zijn hele knieën openliggen. Dat baart mij wel zorgen. Wij adviseren de spelers ook om altijd goede kleding aan te doen, zoals een slidingbroekje. We hopen dat we dit seizoen uitspelen.'

Hopen op een zachte winter

Toch ziet Boonstra in dat zijn club moet roeien met de riemen die ze hebben. 'Ik hoop dan ook dat we een hele zachte winter hebben. Misschien is er dan in de winterstop een periode om het nieuwe veld aan te leggen, maar dat is niet aan mij.'



De Groninger gemeenteraad zal naar verwachting binnenkort instemmen met de vervanging van zeven kunstgrasvelden. De totale kosten komen te liggen op 5 miljoen euro.

