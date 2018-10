1250 dieren-dag: 'laatste megastal Westerwolde' mag er komen

De avond voor Dierendag brengt goed nieuws voor boer Verwey in Blijham. Na jaren van plannen wijzigen mag zijn 'megastal' er komen.

Het moet meteen ook de laatste megastal in de grensgemeente zijn. Coalitiepartijen Gemeentebelangen en PvdA willen, behalve deze stal en een stal die eerder al werd goedgekeurd, geen andere grote stallen toestaan in de gemeente.

Waarom deze dan wel?

De megastal in Blijham, die plek moet geven aan 1250 runderen, mag er komen omdat het een 'pijplijngeval' is. PvdA-raadslid José Molle legt uit: 'Megastallen horen in onze gemeente niet thuis, maar deze boer heeft zich jarenlang door allerlei aanpassingen geworsteld.'

'Niet akkoord gaan met de komst van deze stal zou geen behoorlijk bestuur zijn', zegt Molle. 'Bovendien zouden we een mogelijke procedure bij de Raad van State niet winnen. Deze stal gaat de geschiedenis in als de laatste of één-na-laatste megastal in Westerwolde.'

Protest

Alleen de Partij voor de Dieren en GroenLinks in Westerwolde zien niets in de megastal. De partijen vinden de stallen niet meer van deze tijd, en vinden het niet passen bij de plattelandsuitstraling die de gemeente wil hebben.

De Partij voor de Dieren protesteerde zelfs tegen de komst van de stal. Zo'n vijftien mensen stonden met borden voor het gemeentehuis.

Ene keer voor, andere keer tegen

Partij voor de Dieren-raadslid Edith van der Horst geeft aan 'niet te snappen waarom de Partij van de Arbeid de ene keer voor, en de andere keer tegen zo'n stal wordt gestemd'.

Haar betoog en het protest mochten niet baten: ook CDA en VVD zijn voor de komst van de stal. Met drie stemmen tegen en vijftien stemmen voor, is er straks dus gewoon plaats voor 1250 runderen aan de Tweekarspelenweg in Blijham.

Is dit dan echt de laatste megastal in Westerwolde?

De coalitiepartijen zeggen van wel. Maar zowel Gemeentebelangen-raadslid Timmermans als PvdA-wethouder Bart Huizing kunnen niet precies zeggen wat een megastal is. 'Een megastal is een stal die aanzienlijk groter is dan gangbaar, zonder een specifiek aantal te benoemen', zegt de wethouder. Er blijft dus nog wat ruimte over.

Lees ook:

- Megastal Vlagtwedde mag er komen