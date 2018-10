Gemeente ontkent dat opknapbeurt woonschepenhaven is afgeraffeld

'Ik verzet met tegen het beeld dat we ons er met een jantje van leiden vanaf hebben gemaakt.' Dat zei wethouder Roeland van der Schaaf woensdagavond over de revitalisering van de woonschepenhaven in Groningen.

Volgens sommige bewoners is deze revitalisering van de haven uitgedraaid op een fiasco, zo bleek tijdens de commissie Ruimte en Wonen. Zo zijn er nog altijd problemen met de riolering en de gas- en watervoorziening. Ook is men ontevreden over de inrichting aan de buitendijk.

'Niet wat we verwacht hadden'

'We zijn hartstikke blij dat de haven is opgeknapt, maar het is niet geworden wat we er van verwacht hadden', aldus voorzitter van de woonschepenhaven Dirk van Driel.

Het werk is gewoon nog niet af Jimmy Dijk - fractievoorzitter SP

Volgens de bewoners is het miljoenenproject afgeraffeld. Ze hebben hun hoop gericht op de Groninger politiek. Volgens Jimmy Dijk (SP) vragen de bewoners echt niet het onmogelijke. 'Het werk is gewoon nog niet af.'

Waterleiding niet diep genoeg

Volgens de woonbootbewoners ligt de waterleiding niet diep genoeg, waardoor de temperatuur tijdens warme periodes te hoog oploopt. Daardoor wordt de kans op legionella vergroot. Ook zou de gasleiding te dun zijn waardoor de gasdruk bij sommige huishoudens te laag is.

Hoe kan het dat het college deze bewoners zo lang in de kou heeft laten staan? Amrut Sijbolts - fractievoorzitter Stad en Ommeland

Volgens Amrut Sijbolts van de fractie van Stad en Ommeland verdiend de afronding van de revitalisering van de haven het predicaat 'slappe hap'. 'Hoe kan het dat het college deze bewoners zo lang in de kou heeft laten staan? Wij verwachten op korte termijn actie.'

Klap op de vuurpijl

Als klap op de vuurpijl gaf de aannemer er begin vorig jaar de brui aan. Een ernstig verslechterde verhouding met een aantal bewoners zou de aanleiding zijn. Daardoor zijn de werkzaamheden ernstig vertraagd. De VVD spreekt van een hoofdpijndossier. 'Zeker ook voor de bewoners van de woonschepenhaven. Waar twee vechten hebben twee schuld.'

De fracties van GroenLinks, de Christenunie en het CDA pleiten voor een onafhankelijk onderzoek. 'De problemen inventariseren en oplossen. Anders blijft het een welles-nietesspelletje.'

We gaan in ieder geval niet rollebollend met elkaar over straat Roeland van der Schaaf - wethouder

Wethouder voelt niks voor extern onderzoek

Verantwoordelijk wethouder Van der Schaaf voelt niets voor een extern onderzoek. 'De revitalisering van de woonschepenhaven is op twee punten na afgerond. Aan die punten wordt nu gewerkt. Is het allemaal vlekkeloos verlopen? Nee. Hadden we dat verwacht? Nee, maar er ligt een haven waar we mee vooruit kunnen.'

Van der Schaaf bestrijdt dat de werkzaamheden op een slordige manier zijn uitgevoerd. 'Er zijn bewoners die ontevreden zijn, maar er zijn ook bewoners die wel tevreden zijn. We gaan in ieder geval niet rollebollend met elkaar over straat.'

Lees ook:

- Woonschepencomité: 'Gemeente, controleer alle schepen op legionella'

- Onderzoek: legionellaprobleem Woonschepenhaven Groningen valt mee

- Gemeente: 'Bewoners woonschepen kunnen gewoon drinken en douchen'