Enkhuizen wil Van Zuijlen als burgemeester

De gemeenteraad van Enkhuizen (Noord-Holland) heeft Eduard van Zuijlen voorgedragen als nieuwe burgemeester van de Noord-Hollandse gemeente.

Van Zuijlen was van 2007 tot 2015 burgemeester van de voormalige gemeente Menterwolde, die tegenwoordig is opgegaan in Midden-Groningen. Daarna was hij van 2015 tot 2017 burgemeester van Franekeradeel. Hij is tegenwoordig politiek ongebonden, eerder was hij lid van GroenLinks.

De verwachting is dat de 56-jarige Van Zuijlen eind volgende maand als burgemeester van Enkhuizen aan de slag gaat.