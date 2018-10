Lekkende waterleiding en materiaalgebrek dwarsbomen werkzaamheden in Bedum

De plannen voor de herinrichting van de Waldadrift in Bedum zijn aangepast. Vanaf komende maandag wordt de weg gestremd tussen de Ommelanderdrift en De Wilgen.

Dat gebeurt noodgedwongen, zegt de gemeente. Want de bedoeling was eigenlijk dat eerst het stuk tussen de rotonde in de Sint Annerweg en de Ommelanderdrift zou worden aangepakt. Maar een lek in een waterleiding en gebrek aan materialen gooiden roet in het eten.

Eind deze week weer open

Om vertraging in het werk te voorkomen worden fase 2 en fase 3 omgewisseld. De eerste fase, het gedeelte tussen de Groningerweg en de Schoolstraat, is zo goed als af. Dit stuk weg gaat eind deze week weer open voor het verkeer, als het asfalteren klaar is.

De herinrichtingsplannen voor de Waldadrift zijn tot stand gekomen in overleg met de bewoners. De weg wordt niet alleen opnieuw ingericht; ook de riolering en de groenvoorziening worden vervangen. Naast de weg komt een deels vrij liggend fietspad.

Eind dit jaar moet de herinrichting van de Waldadrift helemaal afgerond zijn.

