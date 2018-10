Groningse crimineel geliquideerd op Curaçao

De Groningse crimineel Raydjunior Jonathan Woelbaai (31) is doodgeschoten op Curaçao. Woelbaai werd eind september doodgeschoten in zijn auto, aldus lokale media.

Over het motief voor de liquidatie is niets bekend. Zijn lichaam is overgebracht naar Nederland en overgedragen aan zijn familie.

Woelbaai was een bekende van politie en justitie in Groningen. Het Openbaar Ministerie betitelde hem in augustus 2015 als een 'zware' crimineel. Hij had op zijn achtentwintigste al elf jaar gevangenisstraf uitgezeten.

Schietpartij in Groningen

Woelbaai werd in 2015 door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot vijftien maanden cel voor bedreiging en verboden wapenbezit. Hij had tijdens een ruzie in een buitenwijk van de stad Groningen wild om zich heen geschoten. Wonder boven wonder raakte toen niemand gewond.

Na zijn vrijlating vertrok de 31-jarige Groninger naar Curaçao.

