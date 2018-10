Na negen jaar groen licht voor 'megastal': 'Het is juist goed voor het vee'

Een 'megastal' wil boer Wim Verweij uit Blijham het niet noemen. 'Wij noemen het gewoon een ruime stal waar de koeien goed kunnen vertoeven.' Wel is hij blij met de beslissing van de gemeente Westerwolde.

Want hoe je zijn toekomstige stal ook noemt, sinds woensdagavond staat het licht op groen. 'We kunnen nu doorgaan met het aanvragen van de bouwvergunning. Een positief besluit, we zijn er erg blij mee.'

Negen jaar bezig

Negen jaar geleden begon Verweij met het schrijven van de plannen. Die moesten een aantal keren aangepast worden, onder andere op verzoek van de politiek en Milieudefensie.

Ondanks die aanpassingen zijn de twee 'groene' partijen in Westerwolde nog niet tevreden: GroenLinks en de Partij voor de Dieren stemden dan ook tegen. De partijen vinden het onder andere niet goed voor het gebied en de biodiversiteit, en hebben ook hun twijfels over het welzijn van het vee.

'Veel meer ruimte'

'Het is juist wel goed voor het vee', zegt Verweij. 'In de grote stallen hebben de dieren veel ruimte om te bewegen. De koeien hebben veel meer ruimte.' Toch wordt het niet biologisch: 'Ik mag het niet zeggen, maar de gangbare landbouw is bijna semi-biologisch. Bestrijdingsmiddelen worden vrijwel niet gebruikt, en antibioticagebruik is zeer sterk gereduceerd de laatste jaren.'

Wanneer de stal er staat, weet Verweij nog niet. 'Er is altijd de mogelijkheid dat er in beroep gegaan wordt, en dan moet de bouwvergunning nog gedaan worden.' Verweij hoopt wel volgend jaar te kunnen beginnen. 'Maar ik hoop al zoveel jaren. Dus ik ben wel voorzichtiger geworden in dat soort gedachten en uitspraken.'

Lees ook:

- 1250 dieren-dag: 'laatste megastal Westerwolde' mag er komen