'We moeten nadenken over de gevolgen van de komst van de wolf'

'De beschermde status van de wolf moet tegen het licht worden gehouden en er moet een goede schaderegeling komen voor doodgebeten dieren.' Het CDA in de gemeente Oldambt wil dat er een plan van aanpak komt voor de oprukkende wolf.

CDA-raadslid en veehouder Bianca Lubberts: 'Ik maak me zorgen omdat totaal niet wordt nagedacht over de komst van de wolf. Hoe pakt het uit als zo'n dier zich vestigt in een dichtbevolkt land als Nederland?'

Contact tussen mens en wolf

'Als de wolvenpopulatie hier ongebreideld kan groeien is het ook logisch dat er contact ontstaat tussen mens en wolf en wat gebeurt er dan?', vraagt Lubberts zich af. 'Wolven zullen eerst van mensen schrikken, maar daar wennen ze wel aan. Hoe veilig zijn dan nog kinderen die in het buitengebied alleen naar school moeten fietsen?'

Beschermen vee

Lubberts vindt ook dat er te weinig oog is voor veehouders die dieren kwijtraken door de wolf. 'Als veehouder weet ik dat er nogal wat komt kijken bij het beschermen van je dieren. Dat moeten we vooraf goed regelen.'

Het CDA heeft het gemeentebestuur gevraagd om na te denken over het opstellen van een plan van aanpak.

