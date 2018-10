YVG gaat met 'bikkels' naar NK voor Clubs

IJsvereniging Groningen doet zaterdag een gooi naar de Nederlandse titel voor clubs. Het is de eerste keer dat het kampioenschap wordt gehouden.

Schaatsers en schaatssters van de veertien beste ijsclubs van Nederland komen op het ijs van Thialf in Heerenveen in actie. YVG staat op basis van de tijden van vorig jaar en dit jaar op de derde plaats van de ranglijst.

Afgehaakt

Het was een hele klus om de selectie van YVG rond te krijgen. 'We waren klaar om een aanval op de titel te doen. Maar drie toppers zijn afgehaakt. Gelukkig hebben we nog drie bikkels gevonden die zonder training mee gaan doen.' zegt ploegleider Erik Julsing. Eén van die bikkels is voormalig marathonschaatsster Mischa Top. Zij rijdt de drie kilometer.

Onder de 'afhakers' zijn Lennart Velema en Bo van der Werff. Het duo van Team IKO moet nog de A-limiet op respectievelijk de 1500 meter en 1000 meter rijden om te kunnen deelnemen aan de Holland Cup. 'Ze kunnen bij de NK Clubs maar een afstand rijden. Dat vind ik wel jammer, maar 's avonds kunnen ze twee keer in actie komen. Het is lekker als je eerst een 500 meter rijdt en vervolgens de afstand waarvoor je je nog moet plaatsen.' vertelt IKO-coach Martin ten Hove.

Dominicaan

Op de deelnemerslijst van YVG staan wel de namen van Chris Huizinga (3000 meter) en Marcel Bosker (1000 meter). Beide komen uit voor een commerciële ploeg en zullen in het pak van hun sponsor aan de start komen.

Een opvallende naam in de selectie is Manuel Leito. Hij staat opgesteld voor de 500 meter. De Dominicaan wil voor zijn vaderland meedoen aan de Winterspelen van 2022.