Enorme kunstmaan verlicht Waagplein tijdens Let's Gro

Wie de maan dolgraag eens van dichtbij wil bewonderen, moet binnenkort een bezoekje brengen aan het Waagplein in Stad. Daar hangt tussen 31 oktober en 3 november een levensgrote replica, gemaakt door de Engelse kunstenaar Luke Jerran.

Het Centrum Beeldende Kunst Groningen haalde het kunstwerk naar Groningen.

Satellietbeelden NASA

Het kunstwerk 'Museum of the Moon' is een verlichte maan met een diameter van zeven meter. Hij is op schaal nagebouwd: iedere centimeter is in het echt vijf kilometer. Jerram maakte hiervoor gebruik van satellietbeelden van de NASA.

Op excursie

En voor wie altijd al jaloers is geweest op bekende 'maanwandelaars' als Neil Armstrong en Buzz Aldrin: de Rijksuniversiteit Groningen organiseert dagelijks twee excursies naar de maan.

Toekomst

Let's Gro is een festival over de toekomst van de stad Groningen. In 2017 trok het evenement een recordaantal van 12.500 bezoekers.

