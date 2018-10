E10, B7 en H2: hoe zit het nu met die nieuwe brandstofstickers?

Het veroorzaakte woensdag nogal wat onrust: wordt Euro95 bij de benzinepomp nou E10 en kan mijn auto daar wel tegen? Wat is E10 eigenlijk en hoe weet ik nu wat ik straks moet tanken?

De nieuwe regel gaat al heel snel in: Vanaf 12 oktober 2018 moeten tankstations brandstofstickers plaatsen op hun pompen. Maar waarom en wat betekent het nu echt?

Eenduidigheid

Deze verplichting komt voort uit de Europese Richtlijn Infrastructuur Alternatieve Brandstoffen en geldt in de hele Europese Unie, zo staat op de website van de Rijksoverheid. Nieuwe voertuigen krijgen ook zo'n sticker (in de tankklep en in het onderhoudsboekje), zodat duidelijk is welk soort brandstof geschikt is.

Vooral bij het tanken in andere EU-landen is dat handig, omdat daar vaak andere talen en merknamen op de pomp staan. De maatregel zorgt dus voor eenduidigheid.

Drie symbolen

De brandstofstickers krijgen drie verschillende vormen:

Rond: benzine

Vierkant: diesel

Driehoek: gas

De stickers komen naast de huidige namen te hangen. Je zult Euro95, Euro98 of Diesel dus nog steeds zien staan.

Benzine

In de nieuwe opzet zijn er drie soorten benzine: E5, E10 en E85. De E staat voor ethanol en het getal staat voor het percentage biocomponenten.

Het huidige Euro95 en ook het Euro98 bevat vijf procent ethanol. 'Dat blijft ook zo', zegt Ad Vonk van de ANWB: 'Dus daar komt een sticker met N5 bij. De brandstof zelf gaat niet veranderen.'

Meer aanbod van E10

Wel zal het aanbod van E10-brandstof gaan stijgen in Nederland, waarschijnlijk ten koste van Euro95 en Euro98.

'Het is een schonere benzine met minder uitstoot en dat is niet verkeerd', legt Vonk uit. 'Het aanbod van E5 zal verschralen. Maar het is aan de benzinepomphouders om te bepalen wanneer ze het aanbieden of vervangen.'

Kan E10 kwaad?

Niet alle oude auto's kunnen op E10-benzine rijden. Volgens de ANWB zijn dat er nu zo'n 800.000. 'Maar dat sterft op een gegeven moment uit', is de reactie van Vonk.

Bij een niet-geschikte auto worden vooral kunststoffen en metalen aangetast, omdat bio-ethanol daar agressiever op reageert dan benzine. Volgens de ANWB gebeurt dit niet direct, maar is dat een langer proces. Uit een test blijkt dat pas na 20.000 kilometer rijden echte problemen ontstaan.

Klik hier om te kijken of jouw auto geschikt is voor E10.

Hoe zit het met de Duitse E10?

Mocht je wel eens in Duitsland tanken, dan ken je E10 of Super E10 waarschijnlijk al wel. Het wordt internationaal namelijk al veel vaker aangeboden dan bij ons.

Die E10-benzine is dus niet anders dan de E10-benzine die in Nederland aangeboden gaat worden. In Duitsland komt het simpelweg meer voor en hebben benzinepompen meer aanbod aan verschillende benzine.

Diesel

In het vierkant van de diesel kunnen de volgende combinaties staan: B7, B10, B100 en XTL.

De B staat voor biodiesel en het getal staat weer voor het percentage biocomponenten. XTL is een synthetische olie.

Gas

In het ruitje van gas staan alleen letters. Die duiden aan om welk type het gaat. Het aantal pompen met waterstofgas (H2) zal toenemen.

Er zullen sowieso meer soorten brandstof bijkomen. Dat komt doordat we steeds milieuvriendelijker moeten tanken. Door het gebruik van biobrandstoffen stoten auto's minder schadelijke stoffen uit.

