Appeltaart centraal in nieuwe theatertour De Troebadoers

Met Appeltoarde, rooie wien en met nieuwe liedjes gaan ze weer de theaters in. De Troebadoers. Vrijdag komt de nieuwe cd uit, een dag later start de tour in Veelerveen.

De combinatie die Alex Vissering, Jan Henk de Groot en Edwin Jongedijk bedachten, roept nogal wat vragen op. Maar het is volgens de mannen heel logisch. 'Als wij repeteren bij Edwin, komen we daar rond half acht. Dan is er eerst koffie met appeltaart, al snel gevolgd door rode wijn. En dan komen de beste ideeën', verklaart De Groot.

Wedstrijd

Die lijn trekken ze door naar het theater. Sterker nog: ze schrijven, elke avond, een wedstrijd uit wie de lekkerste appeltaart kan bakken. De Groot: 'We vragen bezoekers een taart mee te nemen en die gaan we dan proeven. De dagwinnaar krijgt onze cd. En aan het einde kijken we wie de allerbeste was en die krijgt een huiskamerconcert.'

Bitterbal

Toch ziet collega Edwin Jongedijk ook een klein nadeel: 'Ik hoop dat ik aan het einde van de tour appeltaart nog net zo lekker vind als nu.' 'Misschien moeten we ook van die spuugemmertjes gebruiken, net als bij wijnproeven', oppert De Groot.

Voor Vissering telt ook de variatie in appeltaarten mee. 'Ik verwacht eigenlijk ook wel verrassende combi's. Zoals een appeltaart met een bitterbal erin ofzo.'

De single van de cd op Youtube: