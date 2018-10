Flinke financiële tegenvaller Westerwolde: reserve is op

Flinke financiële tegenvallers voor de gemeente Westerwolde. De gemeente dacht begin dit jaar nog bijna een ton over te houden: nu blijkt dat er juist 1,4 miljoen bij moet.

Daar bovenop komt een tegenvaller vanuit het Rijk. Westerwolde zegt namelijk 450.000 euro minder dan verwacht te krijgen van de Rijksoverheid. Het totale tekort komt daarmee uit op

1.941.722 euro.

Algemene reserve is op

Een probleem voor de gemeente is dat ze dat geld aan het eind van het jaar niet meer in de algemene reserves lijkt te hebben. Volgens prognoses van de gemeente, die in bezit zijn van RTV Noord, komt de reserve eind dit jaar uit op 1,3 miljoen euro.

'Dit betekent dat een onvoorziene uitgave niet meer door het college kan worden opgevangen', schrijft de gemeente. En dus moet Westerwolde andere oplossingen zoeken om zwarte cijfers te schrijven.

Wat gaat de gemeente nu doen?

Behalve de algemene reserve (de buffer van de gemeente), wil de gemeente andere spaarpotjes aanspreken. Zoals het spaarpotje voor de spoorverbinding tussen Stadskanaal en Emmen langs Ter Apel. Daarvoor was ruim twee ton gereserveerd. Plannen voor een station in Ter Apel kunnen dus voorlopig in de ijskast.

Ook een bedrag van ruim 33.000 euro voor vernieuwing van de weg tussen Blijham en Oudeschans wordt gebruikt om zwarte cijfers te kunnen schrijven. Vernieuwing van die weg zit er de komende tijd niet in. In totaal wordt zo bijna 1,2 miljoen euro bij elkaar geschraapt.

Hoe heeft het zover kunnen komen?

Net als Midden-Groningen, de andere gemeente die begin dit jaar uit een fusie is ontstaan, wijt Westerwolde de tegenvallende cijfers onder meer aan hogere personeelslasten. Ook de hoge kosten van de jeugdzorg en de kostenpost afval spelen de gemeente parten.

Verschillende raadsleden spreken ook van een 'valse start' van de gemeente. De gemeentesecretaris, die opvallend snel vertrok, zou 'zwart-wit gezegd niets hebben gedaan' in de vijf maanden dat hij voor de gemeente werkte, zo beamen CDA-raadslid Wilt Meendering en VVD-fractievoorzitter Pieter Dinkla. 'Na twee maanden herkende hij mij nog niet als raadslid', vertelt Dinkla. 'Dat zegt wel genoeg.'

Doordat de gemeentesecretaris zijn werk niet goed zou hebben gedaan en voortijdig is vertrokken, hebben bepaalde werkzaamheden vertraging opgelopen. Zo zou de gemeente bepaalde kosten van het Rijk kunnen doorberekenen aan burgers als op 1 januari 2019 in heel Westerwolde hetzelfde afvalbeleid zou worden gevoerd. Dat lijkt niet te lukken, waardoor een extra kostenpost van 150.000 euro ontstaat.

Nieuw gemeentehuis

Intussen laat Westerwolde extern onderzoek doen naar haar eigen huisvesting. De gemeente werkt nu met twee gemeentehuizen, een situatie die burgemeester Klaassen eerder 'niet ideaal' noemde. Een nieuw gemeentehuis bouwen is een optie. Maar gezien de financiële situatie lijkt die nieuwbouw op dit moment ver weg.

De gemeente Westerwolde beraadt zich nog op een reactie. De oud-gemeentesecretaris, Herman Zwart, voelt niet de behoefte om te reageren en vindt dat de verantwoordelijk daarvoor bij het college van burgemeester en wethouders van Westerwolde ligt.