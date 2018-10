Lopend Vuur: Mijn pensioen is goed geregeld

Het Nibud (het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) wil dat alle werkenden verplicht pensioen gaan opbouwen. Dat geldt dan ook voor ondernemers en zzp'ers.

Het instituut vreest dat er anders in de toekomst steeds meer ouderen financieel in de problemen komen, omdat ze te weinig hebben opgebouwd.

Mensen in vaste dienst bouwen nu al automatisch via hun werkgever pensioen op. Voor zzp'ers is de pensioenopbouw een eigen verantwoordelijkheid.

Kijk jij wel eens naar je pensioenopbouw? En hou je je ermee bezig? Ons Lopend Vuur:

