Facebookpagina moet jeugd beschermen tegen 'mannen in witte busjes'

In Onstwedde is de facebookpagina Kind Alert Onstwedde opgericht om de buurt te waarschuwen voor vreemde situaties.

Aanleiding is een incident in Alteveer waarbij een jonge meid van 14 jaar werd gevolgd door 'mannen in een wit busje'. Ook op menterwolde.info kwam een melding binnen van een soortgelijke situatie in Muntendam.

Oogje in het zeil

Initiatiefnemer van het platform is Roel Huiting uit Onstwedde. Hij legt uit dat incidenten in het Drentse Sleen en Eelde en de situatie in Alteveer tot ongerustheid hebben geleid.

'In Alteveer werd er een bericht gedeeld over een bus die kindertjes zou achtervolgen', zegt hij. 'We willen preventief te werk gaan, zodat we als buurt waakzaam zijn en een oogje in het zeil te houden.'

Onstnapt aan ontvoering

In Eelde onstapte een 14-jarig meisje eind september aan een poging tot ontvoering.

Vijf dagen later kreeg de Drentse politie twee meldingen binnen over verdachte situaties in Noord-Sleen. Volgens de politie hebben deze zaken niets met elkaar te maken.

Vermissingszaken

Huiting, zelf vader van drie dochters, denkt dat het platform kan helpen bij het voorkomen van incidenten.

'We zijn hier allemaal de verdwijning van Nymphe Poolman niet vergeten en op dit moment speelt de zaak rond Nicky Verstappen. We willen ervoor waken dat dit soort zaken in ons dorp gebeuren.'

Alteveer

Een woordvoerder van de politie Noord-Nederland erkent dat er een melding is geweest van een incident in Alteveer.

'Er is bij ons één melding bekend waarbij een wit busje betrokken zou zijn. Bij ons is niet bekend dat er meerdere kinderen zijn lastiggevallen.'

We hopen niet dat er op sociale media situaties worden gecreëerd waarbij halve waarheden als werkelijkheid worden gezien Politie

Geen halve waarheden

De politie vindt het geen probleem dat bezorgde bewoners een eigen facebookpagina oprichten om waakzaam te zijn, maar waarschuwt wel voor het creëren van halve waarheden.

'We hopen niet dat er op sociale media situaties worden gecreëerd waarbij halve waarheden als werkelijkheid worden gezien', legt een woordvoerder uit. Volgens Huiting is dat ook niet de bedoeling, hij wil met de pagina juist sensatieverhalen voorkomen, zo laat hij weten.

Lees ook:

- Tientallen tips binnengekomen over ontvoeringspoging Eelde

- Meisje (14) ontsnapt aan ontvoering