Buitenbaden lyrisch over 'mooie, constante zomer'

Er leek lange tijd geen einde aan te komen: het mooie zomerweer. Maar nu de herfst zich echt laat zien, dook RTV Noord nog even in de bezoekersaantallen van de openluchtzwembaden.

Het zal geen verrassing zijn: de buitenzwembaden draaiden een topzomer. 'We zijn uitermate tevreden', stelt voorzitter Jannes Nijboer van De Blinkerd in Ten Boer. 'Het was een superzomer. Het is lang geleden dat we zo'n mooie, constante, zomer hadden', laat beheerder Gerard Meesters van De Barkhoorn (Sellingen) en Moekesgat (Ter Apel) weten.

Nieuwe toegangscontrole

Zo verwelkomde De Ringberg in Scheemda 'een dikke 30.000 bezoekers', laat bestuurslid Anneke Meijer weten. Dat zijn er 11.000 meer dan vorig jaar. 'Daar zijn we heel tevreden mee, het was een schitterende zomer.'

Ook in Winsum ging de teller over de 30.000. 'Het waren er 30.415 om precies te zijn', vertelt bedrijfsleider Gert Huisman van De Hoge Vier. Dat precieze aantal komt door een nieuwe toegangscontrole. 'Eerdere jaren dachten we ook altijd dat we rond de 30.000 bezoekers zaten, maar daar telden we ook mensen mee die alleen even iets kwamen brengen. De 30.000 van dit jaar zijn echt alleen de zwemmers.'

Ik heb zelf op drukke zondagen ook even achter de kassa gezeten Jannes Nijboer - voorzitter De Blinkerd

Veel losse kaartjes

In De Blinkerd eindigde de teller nog wat hoger. 'Ruim 50.000', zo laat voorzitter Nijboer weten. Naast het mooie weer profiteerde Ten Boer ook van het feit de openluchtzwembad De Papiermolen in Groningen deze zomer dicht was vanwege een verbouwing.

'Al in het voorjaar kwamen mensen vanuit de stad kijken of ze hier hun baantjes konden zwemmen. En daarnaast hebben wij heel veel losse kaartjes verkocht aan mensen uit Groningen. We hopen dat een deel van hen ook volgend jaar weer naar ons toe komt, als de Papiermolen wel weer open is.'

Dubbele winst



50.000 bezoekers. Dat zijn voor beheerder Meesters cijfers die vroeger werden gehaald. 'Al zaten we er in Ter Apel, bij Moekesgat, wel weer dichtbij. Daar kwamen ongeveer 46.000 mensen een duik nemen.' De Barkhoorn in Sellingen noteerde ongeveer 35.000 bezoekers.

Meester spreekt van een dubbele winst, omdat er afgelopen jaar ook flink in de baden is geïnvesteerd. 'Door het plaatsen van zonnecollectoren zijn de energiekosten flink gedaald. Bovendien was het zwemwater goed te verwarmen, het was zo'n 25 of 26 graden.'

Vrijwilligers

Wat ook vaak een kostenpost is, is personeel voor een buitenbad. De zwembaden drijven op vrijwilligers. 'Gelukkig hebben we veel vrijwilligers', laat Astrid Smid van De Griffioen in Grijpskerk weten. 'Maar het blijft wel lastig om goed personeel te vinden. Het is toch seizoenswerk.'

In Grijpskerk zochten gedurende de zomer zo'n 32.000 mensen verkoeling, ruim vierduizend meer dan vorig jaar. Op de drukste dag kwamen er zo'n 850 badgasten. Smid: 'In de zomervakantie hadden we elke week een sport- of spelactiviteit. Dat was op drukke dagen wel even wat aanpassen, maar de sfeer werd er daardoor alleen maar beter op.'

Ik denk dat mensen ook minder snel in natuurwater zwemmen, vanwege meldingen over blauwalg Gert Huisman - bedrijfsleider De Hoge Vier

Zelf achter de kassa

Ook in Ten Boer waren vrijwilligers hard nodig om alles in goede banen te leiden, zegt voorzitter Nijboer.

'We hadden dit jaar de bedrijfsleider van De Papiermolen hier rondlopen, Harry Huininga. Die had alles goed geregeld. Af en toe was er een gaatje in het rooster, maar dat losten we wel op. Ik heb zelf op drukke zondagen ook even achter de kassa gezeten.'

Verdubbeling in Musselkanaal

Zwembad De Horsten in Musselkanaal draait helemaal op vrijwilligers. Zij namen het bad dit jaar over. Het leverde een verdubbeling van het aantal bezoekers op: ruim 32.000.

'We gingen pas 1 juni open, maar als we net als de andere zwembaden half april open waren gegaan, schat ik in dat we wel 38.000 bezoekers hadden kunnen trekken', aldus voorzitter Ben Schomaker van de dorpscoöperatie die De Horsten wil overnemen.

Blauwalg

In Winsum passeerden op tropische dagen tussen de 700 en 800 mensen de kassa. 'Het was een fantastisch seizoen', vat bedrijfsleider Huisman het samen. 'Naast het mooie weer speelde de sluiting van De Papiermolen ook een rol. En ik denk dat mensen ook minder snel in natuurwater zwemmen, vanwege meldingen over blauwalg.'

Waar alle zwembaden het verder over eens zijn: ze hopen op meer lange en warme zomers. Meesters: 'Het zou mooi zijn als deze trend zich doorzet.'

Lees ook:

- Door vrijwilligers gerund zwembad krijgt dubbel aantal bezoekers

- Topjaar voor zwembaden: nu al drukker dan afgelopen twee seizoenen