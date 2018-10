Kabelbreuk Schier ontstond door 'vaarschade': Agentschap Telecom doet onderzoek

De breuk in een glasvezelkabel bij Schiermonnikoog is ontstaan door 'vaarschade'. Dat laat KPN weten.

In augustus zaten klanten van Kabelnoord op het eiland twee dagen zonder internet, tv en vaste telefoonlijn. Dat zorgde voor overlast. Zo hadden ondernemers last van niet werkende pinautomaten en werkte de alarmknop van sommige thuiszorgcliënten niet.

Via een kabelomleiding konden de abonnees geholpen worden.

Kabelbreuk

'Vermoedelijk is de schade aan de zeekabel veroorzaakt door een schip of bij het ankeren', laat een woordvoerder van KPN weten. Het telecombedrijf is verantwoordelijk voor de kabel en verhuurt deze aan Kabelnoord . Wie ervoor verantwoordelijk is, laat het bedrijf uitzoeken.

Op vrijdag 14 september, vier weken na de storing, zijn de werkzaamheden aan de kabel afgerond en is deze gerepareerd. Ook is de kabel weer in gebruik genomen.

Onderzoek

Ook het Agentschap Telecom (AT) heeft de zaak in onderzoek. Dat gebeurt standaard bij dergelijke incidenten met deze duur en impact. Het AT wil de oorzaak achterhalen en een beeld krijgen van de overlast. Door dat onderzoek moet de impact van dergelijke incidenten in de toekomst verder worden beperkt.

