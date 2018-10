Twintig ogen 'bespieden' automobilisten bij gevaarlijke kruising

Wie op de Rijksweg-West tussen Hoogezand en Groningen rijdt, ziet ter hoogte van Westerbroek iets bijzonders: een gouden paal met daaraan wel twintig camera's. Een kostbaar kunstwerk? Een nieuwe verkeersmaatregel?

Dat laatste blijkt het geval, vertelt wethouder Jaap Borg van Midden-Groningen.

'De camera's op de paal werken niet echt, maar moeten weggebruikers het gevoel geven dat ze bekeken worden. Alle camera's hebben een oog, waardoor ze je aan blijven kijken als je beweegt.'



Wanneer je iets bijzonders langs de kant van de weg neerzet, trekt dat even de aandacht Jaap Borg - Wethouder

Aandacht trekken

De camerapaal kreeg de naam 'All eyes on you' en moet automobilisten die afslaan naar de Nevelslaan alert maken op het naastgelegen fietspad. Dat staat te boek als het onveiligste fietspad van de provincie Groningen. Borg legt uit hoe de paal het gedrag van automobilisten kan beïnvloeden.

'Wanneer je iets bijzonders langs de kant van de weg neerzet, trekt dat even de aandacht. Dat zorgt ervoor dat mensen zich ook op andere dingen gaan focussen. Zo zien ze fietsers ook eerder aankomen. Of de paal niet juist tot ongelukken leidt? Integendeel. Dit werkt aandachtverhogend.'

Jaap Borg - Wethouder. Foto: Wiebe Klijnstra



20 procent kijkt niet uit

De camerapaal is onderdeel van een project dat de verkeersveiligheid van de fietsroute moet verbeteren. Dat is nodig, want uit onderzoek blijkt dat ongeveer 20 procent van de verkeersdeelnemers bij het naderen van een kruispunt niet naar rechts kijkt bij het fietspad. Op de plek van de camerapaal stond eerder een wijzende, stalen fietser. Ook die moest automobilisten alerter maken.

Volgens de provincie blijkt uit recent onderzoek dat de stalen fietser het gewenste effect had. Of de camerapaal ook werkt, wordt de komende tijd onderzocht.