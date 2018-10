Vakbonden steggelen met BOVAG over zaterdagwerk: stakingen op komst?

Gaan garages binnenkort staken door het vastlopen van de cao-onderhandelingen? Volgens vakbond FNV is dat een reële optie nu er met brancheorganisatie BOVAG geen afspraak kan worden gemaakt over zaterdagwerk.

Binnen de cao Motorvoertuigen en Tweewielers vallen naast automonteurs ook magazijnmedewerkers, verkopers en fietsenmakers. In de provincie Groningen vallen ongeveer tweeduizend mensen onder de cao.

Wens van de klant

Voor werk op zaterdagen geldt nu nog dat werknemers daar vrijwillig mee moeten instemmen en een toeslag krijgen. BOVAG wil dat de zaterdag als normale werkdag wordt bestempeld. Dat is nodig om aan de veranderende vraag van de klant te kunnen voldoen, stelt BOVAG-woordvoerder Paul de Waal.

'We gaan steeds meer naar een 24-uurseconomie. Het is eigenlijk heel gek dat je op je vrije zaterdag niet naar een werkplaats kan. In een heleboel andere sectoren is dat allang geregel., zelfs bij bedrijven die binnen deze cao vallen. Denk aan autoverkopers en fietsbedrijven, met goedkeuring van de bonden.'

Amper problemen

FNV stelt dat de huidige afspraken amper problemen opleveren voor bedrijven die op zaterdag personeel willen inroosteren. Het voorstel van BOVAG is volgens de bond een 'verslechtering in de zeggenschap van werknemers over hun beschikbaarheid'. Om die reden veegt de bond het voorstel van de BOVAG van tafel.



Het zou voor het eerst zijn dat monteurs gaan staken. Ik denk dat we aan de vooravond van zo'n stukje geschiedenis staan Bart Plaatje - FNV

Eerste staking ooit op komst?

De huidig cao loopt tot 1 november. Zolang beide partijen er niet uit komen, is de kans op een historische gebeurtenis groot, zegt Bart Plaatje van het FNV.

'Het zou voor het eerst zijn dat monteurs gaan staken. Maar als je een overleg zó op slot zet, kan die dag zomaar eens naderbij komen. Ik denk dat we aan de vooravond van zo'n stukje geschiedenis staan. Heel jammer, maar het is wat het is.'

'Grote staking op komst? Onzin.'

De Waal bevestigt dat de onderhandelingen zijn vastgelopen, maar legt de bal bij de vakbonden. 'Het is nu aan hen om te bewegen.' De geruchten dat landelijke stakingen al op de loer liggen, doet De Waal af als 'onzin'.

'Het zou goed kunnen dat er acties komen, maar die zullen incidenteel zijn. Het is echt niet zo dat dadelijk alle garages in Nederland op slot zitten.'