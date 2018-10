Stond jij ook in de file bij het Julianaplein? Het was voor een goed doel

De politie heeft donderdagmorgen tijdens de spits diverse rijstroken bij het Julianaplein in Groningen gestremd, waardoor op sommige plekken 'enorme drukte en overlast' ontstond. De politie legt op Facebook uit waarom ze dit deed.

'De reden voor deze actie lag in het feit dat er een ambulance met spoed vanuit Friesland onderweg was naar het UMCG. Vanwege de ernst van de medische situatie was het Mobiel Medisch Team ook aangesloten bij de ambulance. Om deze reden was het van groot belang dat de ambulance vrije doorgang verleend kon worden over onder andere het Julianaplein en het Europaplein', zo schrijft de politie op Facebook.

De reacties zijn voornamelijk positief. 'Voor zoiets is het niet erg om in de file te staan. Respect! Hoop dat het goedkomt met de patiënt', schrijft iemand. En een ander laat weten: 'Voor dit soort zaken totaal niet erg om in de file te staan. Als daar levens mee gered worden, wil ik er elke dag wel instaan.'