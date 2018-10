Nieuw gemeentehuis Westerwolde lijkt politiek onhaalbaar

De komst van een nieuw gemeentehuis in Westerwolde lijkt onhaalbaar te zijn geworden. Gezien de financiële situatie zien CDA en VVD er niets in: eerder al liet Gemeentebelangen weten een nieuw huis niet te willen.

De drie partijen hebben samen een meerderheid in de Westerwoldse gemeenteraad, waardoor nieuwbouw onwaarschijnlijk is.

Extern bureau

De gemeente laat een extern bureau onderzoek doen naar de huisvesting. Westerwolde heeft nu twee gemeentehuizen: een situatie die volgens waarnemend burgemeester Leendert Klaassen 'niet ideaal' is.

CDA-raadslid Wilt Meendering wil dus niets weten van een nieuw gemeentehuis, maar vindt ook dat het externe bureau nooit ingehuurd had mogen worden. 'Waar wil je het geld vandaan halen om een nieuw gemeentehuis of verbouwing van te bekostigen?'

Afstoten of verbouwen?

Ook het afstoten van een gemeentehuis ziet Meendering niet gebeuren. 'We zitten in een krimpregio, je moet één van die twee gemeentehuizen ook nog maar eens zien kwijt te raken. Voor dergelijke gebouwen is in deze regio eigenlijk geen markt.'

De optie om één van de twee gemeentehuizen te verbouwen en dat het gemeentehuis van Westerwolde te laten worden, sluiten zowel Meendering als Gemeentebelangen-fractievoorzitter Gerard Heijne nog niet uit. 'Als de bereikbaarheid voor de burger maar blijft zoals die is', zegt Meendering.

'Twee gemeentehuizen houden'

VVD'er Dinkla gaat wel een stap verder: hij wil de komende jaren de situatie met twee gemeentehuizen in stand houden. 'Een nieuw gemeentehuis kan je op dit moment gewoon niet maken ten opzichte van de inwoners van Westerwolde.'

Geen geld voor vrijgemaakt

Wethouder Bart Huizing (PvdA) geeft aan dat er op dit moment nog geen geld apart is gezet voor de eventuele nieuwbouw of verbouw van één of beide gemeentehuizen.

Dat betekent dat, mocht de gemeente wel willen verbouwen, de gemeenteraad er nog geld voor moet vrijmaken.

Een woordvoerder van de gemeente Westerwolde wil niet inhoudelijk reageren, en zegt de uitkomsten van het onderzoek naar de huisvesting af te wachten.

