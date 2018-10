'Ik had geen enkele aanwijzing dat dit zou gebeuren.' Dat zegt advocvaat Fred Kappelhof uit Delfzijl in reactie op de dood van zijn client Raydjunior Jonathan Woelbaai (31). De Groninger werd twee weken geleden geliquideerd op Curaçao.

'Het was een harde crimineel, maar geen harde jongen', vertelt Kappelhof. Hij stond Woelbaai de afgelopen jaren bij in tal van rechtszaken. 'En dan ging het voornamelijk om drugs- en geweldszaken.'

Schieten op klaarlichte dag

Geweldszaken waarbij vaak geschoten wordt. Dat Woelbaai 'triggerhappy' is blijkt in 2007. Hij opent op klaarlichte dag het vuur op de inzittenden van een auto bij het Hoofdstation in de stad. Hij schiet drie keer. De achterruit van de auto sneuvelt, maar er raakt niemand gewond. Het levert Woelbaai in hoger beroep zes jaar cel op.

Ruzie op straat

En dan is er die ruzie op straat in Lewenborg. Het is november 2014. Woelbaai schiet op klaarlichte dag schiet wild om zich heen. Omstanders, onder wie een aantal kinderen, moeten rennen voor hun leven. De rechtbank in Groningen veroordeeld hem tot vijftien maanden gevangenisstraf. Hij heeft dan al elf jaar van zijn leven achter de tralies doorgebracht.

'Best een aardige gozer'

Het Openbaar Ministerie bestempelt Woelbaai als een 'zware crimineel'. Er zou geen enkele aanwijzing zijn voor een positieve wending in zijn leven.

'Hij was niet door en door slecht. Tenminste, dat is niet mijn idee', aldus Kappelhof. 'Ik vond het best een aardige gozer. Maar wie opgegroeit in een gewelddadige omgeving, loopt nu eenmaal de kans dat hij op het slechte pad belandt.'

De laatste keer dat Kappelhof contact heeft met zijn cliënt heeft is in eind 2017. Woelbaai is betrokken bij een steekpartij in gevangenis de Esserheem in Veenhuizen. Hij komt er vanaf met een taakstraf van zestig uur wegens medeplichtigheid.

Motief onbekend

Na zijn detentie vertrekt Woelbaai naar Curaçao. Daar wordt hij op vrijdag 21 september 2018 doodgeschoten. Op klaarlichte dag. In zijn auto. Over het motief voor de liquidatie is niets bekend.

Er zijn vorige week drie mannen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid.

Lees ook:

- Groningse crimineel geliquideerd op Curaçao