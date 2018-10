Groninger Belang: Wiebes spreekt niet met iedereen; onzin volgens VVD

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat moet niet alleen met Groninger politici van coalitiepartijen spreken, maar met iedereen. Dat is de mening van Groninger Belang.

VVD-Statenleider Mirjam Wulfse ontkent het verwijt van Groninger Belang ten stelligste. 'Wiebes nodigt ons niet uit, wij hebben ons lobbywerk in orde en nodigen Wiebes zelf uit. Groninger Belang is kennelijk een lokale partij zonder netwerk in Den Haag.'

Wiebes (VVD) maakte donderdag 20 september bekend dat er zo snel mogelijk gestart wordt met de versterking van de meest onveilige woningen. Groninger Belang zegt te weten dat Wiebes rond de bekendmaking sprak met raadsleden van de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Bijpraten

Raadslid Gert-Jan Bolt (ChristenUnie) uit Oldambt geeft toe dat hij die dag samen met partijgenoten heeft gesproken met Wiebes.

'Wiebes heeft met een afvaardiging van de VVD gesproken en met een afvaardiging van onze partij', legt hij uit. 'Wat ik begrepen heb, is dat Wiebes heeft aangeboden raadsleden uit het bevingsgebied bij te praten en onze partij heeft daar gebruik van gemaakt.'

Volgens fractieleider Bram Schmaal van Groninger Belang is het aanbod van Wiebes verkeerd. 'Als we kijken naar het gasdossier is dat een dossier voor alle Groningers. Dan past het niet om alleen de regeringspartijen apart bij te praten. We willen van ons college dan ook weten wat daarachter zit.'

'Verzinsel'

Onzin, zegt fractievoorzitter Mirjam Wulfse van de VVD Statenfractie. 'De heer Schmaal van Groninger Belang vult van alles zelf in, maar het is absoluut niet zo. Het is niet zo dat onze bewindsman alleen regeringspartijen selecteert om in Groningen mee te praten. Dit verzint hij om hier politiek munt uit te slaan.'

Ook Bolt geeft echter aan dat Schmaal het niet zover hoeft te zoeken. 'Daar is geen geheime informatie gedeeld hoor. Die informatie was allemaal openbaar.'

'Zorgwekkend'

Toch wil Schmaal dat het anders gaat. 'Wat ik zorgwekkend vind is dat de discussie blijkbaar niet aan alle tafels plaatsvindt, maar aan andere tafels. Er zijn ook burgemeesters uit het aardbevingsgebied die niet zijn betrokken. Het kan niet zo zijn dat zaken worden geregeld in een schaduwcircuit.'

Volgens Wulfse bestaat dat schaduwcircuit niet. 'Hij wil een overleg tussen een minister en lokale raadsleden verbieden. Maar het is je politieke werk om in gesprek te gaan met een bewindspersoon. Heel bijzonder dat hij hier nu mee komt.'

