Zonnige dagen op komst; zaterdag de warmste dag

Het leek alweer bijna tijd te worden voor de winterjas, maar de zon neemt het de komende dagen toch weer over. Het weekend wordt het zelfs weer 21 graden.

Vrijdag is de eerste nazomerse dag. De zon schijnt volop, maar of de grens van 20 graden wordt geslecht, weet RTV Noord-weervrouw Harma Boer nog niet. 'Het spant erom, met 19 of misschien 20 graden.'

Vaker warme oktober

Zaterdag wordt de warmste dag, met maximaal 21 graden. Hoewel de temperatuur de daaropvolgende dagen iets daalt, laat de zon ons nog niet in de steek.

Uitzonderlijk is het volgens Harma Boer niet, 20 graden in oktober. 'Het gebeurt vaak dat oktober nog warm is. Soms heb je eind oktober nog 20 graden, en een paar dagen later de eerste herfststorm.'

Lees ook:

- Het uitgebreide weerbericht van Harma