Qbuzz loopt een miljoen euro mis door stakingen in het ov

De provincie houdt één miljoen euro in op busvervoerder Qbuzz voor ritten die niet zijn gereden door de stakingen in het openbaar vervoer eerder dit jaar. Treinvervoerder Arriva loopt om dezelfde reden 85.000 euro mis.

In de concessies van de vervoerders staat dat niet gereden ritten ook niet worden vergoed. Door stakingen reden er dit jaar (deels) geen bussen op 4 januari, 30 april, 1 mei, 26 mei en op 27, 28 en 29 juni.

Het regionale treinverkeer van en naar Groningen lag stil op 30 maart en 1 mei. In totaal zijn er toen bij Arriva 764 ritten uitgevallen.

Gevolgen vervoerder

Qbuzz geeft aan door de stakingen inderdaad minder inkomsten en uitgaven te hebben gehad. 'Natuurlijk merken we dat, want voor de ritten die we niet hebben gereden hebben we ook niet betaald gekregen', zegt een woordvoerder. 'Per saldo hebben we inkomsten gemist, maar dat heeft geen directe gevolgen voor de dienstregeling.'

Geld goed gebruiken

De Statenfractie van de ChristenUnie wil dat met het geld dat de provincie niet vergoed aan de vervoerders klantvriendelijke acties worden gehouden om de reiziger tegemoet te komen. De partij geeft als suggestie een dag gratis openbaar vervoer.

De provincie vindt ook dat het geld ten gunste moet komen van de reizigers en gaat daarom in gesprek met het OV-bureau en Arriva. Welke klantvriendelijke acties precies op touw worden gezet, is nog niet duidelijk.

