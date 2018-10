Garnalenvissers dag langer aan wal vanwege garnalenoverschot

Garnalenkotters mogen sinds deze week nog maar drie in plaats van vier dagen uitvaren. Met die maatregel hoopt de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) de ontstane handelscrisis in te dammen.

Door een overvloed aan garnalen liggen de koelhuizen in Nederland en Duitsland vol. Dat zorgt ervoor dat de nieuwe vangst amper aan de man gebracht kan worden.

Geen kopers

De garnalenprijs is inmiddels flink gedaald, maar op de veiling in Lauwersoog werd de afgelopen drie weken zelfs voor de mininumprijs geen koper gevonden. Dat dwong de CVO ertoe om tonnen garnalen uit de markt te nemen.

Vangst beperkt

Door vissers alleen van maandag tot en met woensdagavond te laten varen, wordt hun vangst verder beperkt. Vorige week moest de vloot donderdagmiddag om 12.00 uur binnen zijn, sinds deze week is dat woensdag middernacht. Visser Henk Buitjes vindt dat een goede maatregel.

'Dat zal goed zijn voor de prijzen. De aanvoer is al heel groot, dus dit houdt het wat in toom. Het geeft een beetje rust.'

'Natuur moet handje helpen'

Op de vraag hoe lang de maatregel nodig is, heeft Buitjes geen antwoord. 'Het seizoen is nog maar net begonnen. De natuur moet ons een beetje helpen, maar dit gaat nog wel even duren, denk ik.'

