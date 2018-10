Door brand getroffen winkeliers Musselkanaal krijgen steun van de kermis

'Op het nieuws hoor je dat er brand is geweest. Maar nu zie je het en dat raakt je. Wij komen hier al zoveel jaar, dit gun je niemand. Het is gewoon verschrikkelijk.'

Dat zegt Tina Spelbrink van de oliebollenkraam op de kermis in Musselkanaal, die donderdag van start is gegaan. Om de getroffen winkeliers van de grote brand twee weken geleden te steunen, delen de kermisondernemers bloemen aan ze uit.

'Het is maar een klein gebaar, maar er zit een verhaal achter. Een gebaar van kop d'r veur, we moeten door.'

Catastrofe

De kermis is onderdeel van de traditionele Winkelweek in Musselkanaal, die ondanks de brand gewoon doorgaat.

'Hier heeft zich een grote catastrofe afgespeeld. De vraag was of de ondernemers nog wel zin hadden in de winkelweek, want je bent natuurlijk lamgeslagen na zo'n ramp', zegt Spelbrink.

'Maar de gedupeerden hebben stuk voor stuk gezegd dat de winkelweek moet doorgaan. Dat is een traditie. Wij zijn hier de komende twee weken ook lokale ondernemers.'

Met de neus op de feiten

De oliebollenkraam staat recht tegenover het getroffen gebied. 'Je wordt met je neus op de feiten gedrukt, letterlijk.'

Bij winkeliers zijn spaarpotten neergezet waar mensen geld in kunnen stoppen; dat wordt aangeboden aan de getroffen winkeliers.

Spelbrink: 'Toen hebben wij gezegd: wat kunnen wij doen?' Dat zijn dus de bloemen geworden.

